Tânăr beat pe trotinetă, izbit de o mașină din sens opus

Un tânăr de 18 ani, în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică, a fost implicat într-un accident rutier. Evenimentul a avut loc în seara zilei de miercuri.

Acesta, la intrarea în orașul Jibou, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 28 de ani, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

În urma impactului, tânărul de 18 ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au procedat la testarea ambelor persoane cu aparatul etilotest, în cazul tânărului de 18 ani rezultând o valoare de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acestuia i-au fost recoltate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.