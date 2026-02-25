Tânăr arestat după ce a încercat să influențeze declarațiile victimei în dosarul de tâlhărie din Zalău

Tânărul în vârstă de 28 de ani, din Zalău, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de influențarea declarațiilor și amenințare, în cazul tâlhăriei petrecute în 20 februarie, a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile, după cum precizează Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.

Reamintim că, la data de 21 februarie, trei tineri, printre care și o minoră de 15 ani, din orașul Jibou și municipiul Zalău, bănuiți de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore.

Autoritățile au fost sesizate, în după-amiaza zilei de 20 februarie, de către un bărbat de 24 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în apropierea parcării unui supermarket din oraș, pe fondul unui conflict spontan iscat cu trei tineri, de 22, 21 și de 15 ani, ar fi fost agresat fizic.

Ulterior, victimei i-au fost sustrase bunuri personale, respectiv un telefon mobil și o boxă portabilă. În urma activităților operative desfășurate, polițiștii au recuperat telefonul mobil și suma de 500 de lei, acestea fiind restituite persoanei vătămate.

Rețineri pentru 24 de ore

Cei trei tineri au fost prezentați magistraților din cadrul Judecătoria Zalău, față de doi dintre aceștia fiind dispusă măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.

În continuarea cercetărilor, în cursul zilei de luni, 23 februarie, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Zalău au reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 28 de ani, din municipiul Zalău, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de influențarea declarațiilor și amenințare.

Apel cu amenințări pentru schimbarea declarațiilor

Din cercetări a reieșit că, în 21 februarie, acesta ar fi luat legătura cu tânărul vătămat, printr-un apel audio-video, ocazie cu care i-ar fi adresat amenințări, cu scopul de a-l determina să își modifice declarația dată în fața organelor de cercetare penală, pentru a crea o situație favorabilă fratelui său, aflat în stare de arest.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, iar ulterior a fost prezentat unității de parchet competente, în vederea dispunerii altor măsuri preventive. În 24 februarie, magistrații Judecătoriei Zalău au dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.