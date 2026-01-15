Tăieri ilegale de lemn, sancționate de jandarmii sălăjeni

Jandarmii sălăjeni au desfășurat miercurea aceasta o acțiune pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor silvice în județ. Pe parcursul activităților, a fost depistată un tânăr de 26 de ani, care a tăiat fără drept arbori nemarcați silvic, din speciile plop și carpen, folosind un motofierăstrău mecanic.

În acest caz, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt de arbori, documente care vor fi înaintate în justiție pentru continuarea cercetărilor. Atât materialul lemnos, cât și motofierăstrăul au fost ridicate în vederea confiscării.

În cadrul aceleiași acțiuni, au mai fost constatate și alte fapte similare, de natură contravențională. Persoanele implicate au fost sancționate conform legislației în vigoare privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, valoarea totală a amenzilor aplicate ajunând la suma de 4.000 de lei.

Cantitatea totală de material lemnos confiscată a fost de aproximativ doi metri cubi.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, cu scopul protejării fondului forestier și al respectării legislației în vigoare.