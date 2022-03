Sute de sălăjeni au participat la „Marșul pentru viață”

„Marșul pentru viață”, eveniment aflat la a XII-a ediție, s-a desfășurat astăzi și în municipiul Zalău. Manifestarea este una dintre cele mai importante inițiative civice ce susține dreptul la viață. În Sălaj, acțiunea a fost organizată de Episcopia Sălajului și Protopopiatul Ortodox Zalău.

Marșul s-a desfășurat pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău, participanții oprindu-se în zona centrală a orașului, în fața palatului administrativ. Au participat reprezentanți ai mai multor culte religioase, oameni simpli, părinți, toți militând pentru dreptul la viață. Au mai fost prezenți oficiali ai Consiliului Județean Sălaj și ai Primăriei Zalău. Evenimentul s-a desfășurat în colaborare cu şcolile din municipiu şi cu celelalte culte religioase din comunitatea locală, printre cei prezenți numărându-se președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, și primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt. „Acest eveniment, care se desfășoară atât la nivel național cât și internațional urmărește conștientizarea deplinei umanități a copiilor nenăscuți și a nevoii de a sprijini femeile în criză de sarcină, pentru ca acestea să-și poată naște copiii. Tema Marșului pentru viață este inspirată din tema Marșului pentru viață 2022 Washington, aflat în acest an la a 49-a ediție – Equality begins in the Womb. Este o invitație să reflectăm asupra egalității de șanse a femeilor însărcinate aflate în diferite situații dificile și asupra egalității de șanse a copiilor nenăscuți ai acestora. Prin ediția de anul acesta ne-am propus că toți cei care vor vedea, vor interacționa și vor participa la marș să înțeleagă mult mai bine atât mesajul lui, cât și scopul acțiunilor pro-viață în general: conștientizarea deplinei umanități a copiilor nenăscuți și a nevoii de a sprijini femeile în criză de sarcină, pentru ca acestea să-și poată naște copiii. Este despre egalitatea de șanse a femeilor însărcinate aflate în diferite situații dificile și a copiilor nenăscuți ai acestora. În acest sens am construit o identitate vizuală unitară la nivel național prin care să putem comunica mult mai clar și bine mesajul cauzei pe care o susținem”, se arată într-un comunicat central al organizatorilor acțiunii la nivel național.

Foto: CJS Sălaj