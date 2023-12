Peste 200 de copii s-au întrecut la un turneu de handbal masculin organizat la Zalău

HCS Dynamic Zalău a organizat zilele trecute un puternic turneu de handbal masculin pentru copiii cu vârste de 11 şi 12 ani. Opt cluburi au fost invitate la competiţia desfăşurată în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu”: CS Csepreghi, CS Marta Baia Mare, LPS Bistriţa, CS Fărcaşa, Academia Minaur Baia Mare, CA Seini, AHC Potaisa Turda şi AHC Cluj. S-au alcătuit trei grupe a câte trei echipe fiecare, iar câştigătoarele celor trei grupe au jucat pentru stabilirea locurilor 1 – 3. Ocupantele locurilor doi din fiecare grupă, pentru stabilirea locurilor 4 – 6, iar cele de pe locul trei, pentru stabilirea locurilor 7 – 9. Câştigătorii au primit la final trofee şi diplome din partea organizatorilor şi a sponsorilor.“Este un maraton de nouă turnee, iar la Zalău s-a desfăşurat turneul cu numărul doi. Primul turneu a avut loc la Seini, iar următorul va avea loc la Turda, în 9 decembrie. Mă bucur foarte mult că mai sunt antrenori în ţară care sunt dispuşi să participle la astfel de turnee, fiindcă juniorii 4 nu au competiţii naţionale şi trebuie să-i pregătim pentru momentul în care vor activa la juniori 3, în campionatele naţionale. Au fost 220 de copii, plus părinţii, a fost un eveniment special, mai ales că l-am organizat şi în 1 Decembrie, ocazie cu care am avut alături Ansamblul –Folcloric “Columna” Zalău şi pe interpreta Denisa Prunian, iar la final am dansat cu toţii Hora Unirii. Mulţumesc colegilor de la Clubul Rotary Millennium, Consiliului Judeţean Sălaj şi Primăriei Zalău pentru sprijinul acordat, dar şi domnului Elian Apostol, care ne-a asigurat asistenţa medicală pe durata celor două zile”, a declarat Adriana Ştefănescu, fondatoarea clubului Dynamic Zalău.

