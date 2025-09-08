Șofer zălăuan, urmărit de polițiști pe străzile din municipiu

Un zălăuan de 35 de ani a fost urmărit de polițiști pe străzile din municipiu. Sâmbătă după-amiază, oamenii legii au observat un ATV neînmatriculat pe bulevard. Mai mult, șoferul a încercat să se sustragă, iar polițiștii rutieri au luat-o pe urmele sale până pe strada Depozitelor din Zalău.

În urma verificărilor, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au arătat o concentrație de 1.01 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice. În acest caz, zălăuanul s-a ales cu un dosar penal, iar cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier.