Școli de dans popular din România vor urca pe scena Festivalului „Țara Silvaniei” la Zalău

Zalăul devine epicentrul școlilor de dans tradițional din întreaga țară în a doua jumătate a lunii octombrie. Orașul de la poalele Meseșului va găzdui pentru prima dată un festival național destinat școlilor de dans popular din mai multe colțuri ale țării.

Organizat de Atelierul de Joc Popular și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, evenimentul va reuni la Zalău iubitori ai dansului popular și invitați de seamă.

Festivalul Național al Școlilor de Dans Popular „Țara Silvaniei” va avea loc în 24 octombrie, începând cu ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău.

Publicul va avea ocazia de a urmări prestațiile elevilor a șapte școli de dans, sosite atât din județe vecine, cât și din zona Moldovei:

Școala de Dans Tradițional Ion & Camelia Motoc din Cluj-Napoca,

Școala de Dans Tăbuș din Galați,

Școala de Dans Tradițional Folclor Fără Frontiere din Oradea,

Școala de Dans Tradițional Dor de Joc din Cluj-Napoca,

Școala de Dans Tradițional Datina din Aleșd, județul Bihor,

Școala de Dans Tradițional Ceatara din Carei, județul Satu Mare,

Atelierul de Joc Popular din Zalău, județul Sălaj.

Mai mult, programul festivalului va fi completat și de participarea Corpului de Balet al Ansamblului Național „Transilvania” din Maramureș. Totodată, va trece pragul evenimentului și Emil Mihaiu, personalitate recunoscută a folclorului românesc.

Intrarea este liberă, în bază de invitație. Aceasta poate fi solicitată în mod gratuit de la Atelierul de Joc Popular sau de la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.