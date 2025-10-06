Șase șoferi în stare de ebrietate, depistați pe străzile din Cehu Silvaniei în doar trei ore

Polițiștii din Cehu Silvaniei au luat cu asalt străzile din oraș la sfârșitul săptămânii trecute. Scopul acțiunii, desfășurate duminică, 5 octombrie, a fost cel de prevenire a accidentelor rutiere, produse în urma consumului de băuturi alcoolice.

Activitățile s-au desfășurat în prima parte a zilei, iar în doar trei ore, oamenii legii au depistat șase persoane care se aflau la volan sub influența băuturilor alcoolice.

În jurul prânzului, polițiștii au oprit un autoturism, condus de un maramureșean de 46 de ani, care se deplasa pe drumul județean 108T, pe raza orașului Cehu Silvaniei. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au indicat o concentrație de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

În stare de ebrietate dis-de-dimineață

Încă de dimineață, alți cinci șoferi au fost depistați la volan sub influența alcoolului. Testările cu aparatul alcooltest au indicat valori cuprinse între 0,04 și 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit autorităților, aceste valori reprezintă contravenție, drept urmare, față de cei cinci șoferi a fost luată măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Cu atât mai mult, aceștia au fost sancționați contravențional.