Săptămână cu controale intensificate în trafic

Săptămâna aceasta, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj desfășoară acțiuni pe drumurile publice din județ, în cadrul unei campanii europene, intitulată ROADPOL – „SEATBELT”.

Activitățile au ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră, prin verificarea modului în care conducătorii auto și pasagerii respectă obligația de a purta centura de siguranță, precum și utilizarea dispozitivelor de retenție omologate pentru copii.

Mai mult, oamenii legii vor urmări respectarea legislației în ceea ce privește folosirea telefonului mobil la volan, precum și utilizarea căștilor de protecție omologate de către conducătorii și pasagerii de motociclete și mopede.

Acțiunile se desfășoară în sistem integrat, cu efective mărite de polițiști, în special în zonele cu risc rutier ridicat.

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să utilizeze echipamentele de siguranță, acestea putând face diferența între viață și moarte în cazul producerii unui accident rutier.