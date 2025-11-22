Sancțiuni aspre pentru mai mulți sălăjeni neglijenți cu animalele

Polițiștii din Zalău, împreună cu cei din cadrul Serviciului Criminalistic, Biroului pentru Protecția Animalelor, Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au desfășurat joi, 20 noiembrie, o acțiune în zonele de competență pentru menținerea climatului de ordine și siguranță publică în rândul comunității locale, prevenirea și descurajarea faptelor de natură penală și contravențională.

Mai mult, printre obiectivele forțelor de ordine au fost atât combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și respectarea normelor privind deținerea sau transportul de animale.

Încălcarea regulilor de circulație, o problemă recurentă

În cadrul acțiunii, polițiștii au legitimat 156 de persoane, au verificat 92 de autovehicule, au efectuat cinci testări pentru depistarea consumului de alcool, au fost identificați autori de infracțiuni în dosare penale rămase inițial cu autor necunoscut, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 116 sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoare totală de peste 34.500 de lei.

De asemenea, ca măsură complementară, au fost reținute cinci permise de conducere și două certificate de înmatriculare.

Din totalul sancțiunilor, cele mai multe au fost aplicate pentru nerespectarea regimului circulației rutiere pe drumurile publice.

Cei neglijenți cu animalele, în vizorul forțelor de ordine

Mai mult, în ceea ce privește protecția animalelor, polițiștii au verificat 13 deținători de animale. În urma neregulilor constatate, aceștia au aplicat 16 sancțiuni contravenționale în valoare de 10.100 de lei ca urmare a nerespectării normelor privind deținerea sau transportul de animale neidentificate și neînregistrate, fără documente sanitare veterinare.

De asemenea, au fost aplicate sancțiuni privind nerespectarea obligației de a acorda asistență medicală de specialitate animalui deținut sau lăsarea nesupravegheată a animalelor.