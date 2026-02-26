Sălăjenii, în topul românilor care își renegociază creditele

În ultimii ani se remarcă schimbări în profilul românilor care au solicitat, în 2024 și 2025, reducerea costurilor creditelor aflate în derulare. Cele mai multe solicitări adresate Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) provin din partea bărbaților de peste 40 de ani, din mediul urban, în special din Transilvania, inclusiv din Sălaj, și din București. Beneficiul mediu obținut în urma negocierilor a fost de 3.410 euro per dosar.

Ultimii doi ani au adus modificări în profilul consumatorului care se adresează CSALB. Analiza celor 6.434 de cereri de negociere cu băncile/IFN-urile, trimise către Centru în 2024 și 2025, arată că profilul consumatorului de servicii financiar-bancare este cel al unui bărbat din mediul urban, în special din zona Capitalei sau din Transilvania, cu vârsta cuprinsă între 41 și 50 de ani, care are un credit de consum în lei și solicită băncii, printr-o cerere completată direct pe site-ul csalb.ro, reducerea costurilor creditului aflat în derulare.

Beneficiile medii obținute în perioada de referință, în urma fiecărei negocieri, sunt de 3.410 euro. Prin comparație, în 2020-2021 beneficiile medii per dosar au fost de 3.810 euro, iar în 2022-2023 au fost înregistrate cele mai mari beneficii, în valoare medie de 4.450 de euro pentru fiecare negociere.

Cei mai mulți consumatori care apelează la concilierea cu banca au peste 40 de ani. Consumatorii cu vârsta cuprinsă între 41 și 50 de ani reprezintă 28,8% din total, urmați de cei cu vârsta între 51 și 60 de ani, în proporție de 27,8%.

Sălăjenii, fruntași la renegocierea creditelor

Cele mai multe cereri trimise de consumatori în ultimii doi ani au venit din București (12,9%), Harghita (11,9%) și Sălaj (8,68%). Se remarcă, totodată, o polarizare a cererilor din zona București-Ilfov către județe precum Harghita, Sălaj, Mureș și Cluj, de unde vin constant solicitări de conciliere. Acestea sunt trimise preponderent de avocații consumatorilor care doresc să evite un proces sau care se află deja într-o dispută în instanță cu băncile.

În ultimii doi ani, județele din regiunea centrală a Transilvaniei au cumulat aproximativ 40% din totalul cererilor: Harghita (11,9%), Sălaj (8,6%), Mureș (7,8%), Cluj (6,5%), Bistrița-Năsăud (2,2%) și Timiș (2,2%).

„Dacă în primii ani de funcționare a CSALB, majoritatea cererilor veneau din București, Ilfov și județele vecine capitalei, în ultimii doi ani vedem o orientare importantă spre conciliere a consumatorilor din județe precum Harghita, Sălaj, Mureș și Cluj. Multe dintre aceste cereri au fost formulate de consumatori, prin avocații lor, în dorința de a evita un proces în instanță sau chiar după ce acțiunile judiciare începuseră”, potrivit lui Alexandru Păunescu, reprezentantul Băncii Naționale a României în Colegiul de Coordonare al CSALB.