Sălăjencele se mobilizează pentru siguranța femeilor, printr-o campanie cu totul inedită

În vremuri tot mai tulburi, în care numărul femeilor ce devin victime ale violenței domestice crește alarmant, iar numeroase cazuri ajung la un final tragic, vocile feminine sunt tot mai puternice în calea de a combate acest fenomen.

Solidaritatea a fost, este și va fi mereu un gest de comuniune și de soluționare a oricărei probleme în societate, iar sălăjencele se unesc pentru a se împotrivi violenței.

Asociația Glasul Femeilor Sălăjene a lansat oficial campania „Împreună pentru siguranța femeilor – Sălajul spune NU violenței”, în data de 18 noiembrie. Aceasta reprezintă o inițiativă inedită ce vorbește despre curaj, solidaritate și respect.

Timp de șapte zile, persoanele implicate vor posta mesaje tematice, pentru că nicio femeie nu trebuie să treacă singură prin violență. Cu atât mai mult, nicio poveste nu trebuie ascunsă în tăcere.

Săptămâna viitoare, în 25 noiembrie, va avea loc un marș ce va conferi o voce puternică și vizibilitate Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor.

Numeroase instituții, organizații și persoane se vor implica în marș: DAS, DGASPC, CJRAE, licee sălăjene, Cabinet Individual de Psihologie – Roșu Anamaria, Cabinet de stomatologie Maja Adela, Handbal Club Sportiv Dinamic Zalău, Grădinița Sfânta Inimă a lui Isus, Creșa Voinicel, Asirom și alți parteneri. Întâlnirea este programată pe Platoul de Marmură din fața Prefecturii, începând cu ora 15.30.

Mai mult, luni și marți vor fi organizate o serie de ateliere tematice în zona pietonală din centrul Zalăului:

Pantofii roșii, simbol al femeilor care nu mai pot vorbi. Potrivit asociației, oricine poate aduce un pantof roșu, cu mesaj sau fără;

Manechini instalați – povești anonime, dar reale, despre violență și curaj;

Picturi sugestive – emoția transpusă în culori și forme de elevii domnului prof. Ionel Balta, Jibou;

Picturi realizate de elevi ai Liceului de Artă „Ioan Sima”, coordonați de prof. Cristina Burghelea Ignatiuc;

Postere și afișe realizate de elevii Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, coordonați de prof. Vari Edith;

Panouri cu mesaje sugestive realizate de elevii Colegiului Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian” Zalău, coordonați de prof. Aniela Lungu- vocea generației care cere un viitor fără violență.

Astfel de acțiuni sunt mai mult decât necesare, iar cu implicare, empatie și curaj, orice țel poate fi îndeplinit. Cu toții ne dorim să trăim într-o societate civilizată, în care femeile să nu simtă teamă și nesiguranță.