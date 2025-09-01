Sălăjeanul Flavius Lucăcel va expune la Festivalul Internațional de Arte Buzău

Artistul sălăjean Flavius Lucăcel va expune săptămâna aceasta la Buzău. Vernisajul expoziției „Memoria Părinților” a artistului va avea loc joi, 4 septembrie, începând cu ora 18, la Galeriile de Artă din municipiu, în cadrul Festivalului Internațional de Arte Buzău 2025. Manifestarea este organizată de Asociația Culturall Buzău și Asociația Bulevardul Culturii, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău, Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău, Consiliul Județean Buzău, Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău, Ministerul Culturii, Muzeul Județean Buzău, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Asociația „Curierul Timpului”. Expoziția va fi deschisă publicului până la data de 13 septembrie.

„Lucrările sale sunt luminoase”

„Flavius Lucăcel este un om luminos. Lucrările sale sunt luminoase nu doar din această perspectivă. Pe ferestrele-cu-chip-de-lumină pictorul ne vorbește, senin sau îngândurat, despre frumusețea de netăgăduit a lumii, a vieții, a trecutului, cu alte cuvinte, a valorilor care merită să fie durabile. Și despre memoria părinților. Și a țării care e tot mai departe de noi. Din păcate…” – Daniel Săuca, curator.

„Multe dintre lucrările lui Flavius Lucăcel conțin o așa-zisă «ceață» ambientală, ce potențează și concretizează efectul scenografic al compozițiilor. Folosind macro-structuri geometrice aplatizate, pictura lui Lucăcel prezintă o sumă de suspensii imagistice atemporale. De asemenea, printr-o cromatică difuză și un gradient subtil, subiectele sale anticipează un veritabil efect de imponderabilitate.” – Vincentziu Pușcașu, critic de artă.

Un artist complet

Gheorghe Traian Lucăcel, cunoscut sub pseudonimul literar și artistic Flavius Lucăcel, s-a născut în 26 august 1968, în localitatea sălăjeană Aluniș, și este un artist complet: pictor, poet, dramaturg cu peste zece volume de teatru publicate în română, engleză, franceză și maghiară. Multe dintre acestea au fost premiate și/sau puse în scenă ca spectacole de teatru ori spectacole-lectură. De asemenea, a fost nominalizat la Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă a anului 2015 („Singurătatea pietrelor”). Începând cu anul 1998 organizează și participă la numeroase expoziții de artă personale și colective din țară și străinătate.