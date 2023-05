Sălăjean acuzat de lovire și distrugere, reținut de polițiști

Un scandal de amploare a fost aplanat de oamenii legii în Șimleu Silvaniei, iar un tânăr de 21 de ani, participant la conflict, a fost reținut. Duminică, 28 mai, în jurul orei 22, polițiștii din Șimleu Silvaniei au fost sesizați că în fața unui bloc de locuințe de pe strada Partizanilor din oraș are loc un conflict între mai multe persoane. Oamenii legii au ajuns la fața locului și au aplanat cu operativitate conflictul. Persoanele implicate în altercație au fost identificate ca fiind șase tineri, cu vârste cuprinse între 17 și 28 de ani, toți din Șimleu Silvaniei. Tinerii implicați în scandal s-au lovit între ei folosind obiecte dure, iar unul dintre scandalagii este acuzat că a spart geamul unui apartament de la parterul blocului de locuințe în fața căruia a izbucnit scandalul. După administrarea probatoriului în cauză, polițiștii din Șimleu Silvaniei l-au reținut pe tânărul de 21 de ani, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire și distrugere. Astăzi, 30 mai, polițiștii îl vor prezenta pe bărbat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei în vederea dispunerii de măsuri legale. Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei.

