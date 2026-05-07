S-a îmbătat și și-a bătut tatăl

Un echipaj de jandarmerie a fost solicitat miercuri să intervină la o locuință din Cehu Silvaniei, pentru aplanarea unui conflict izbucnit între doi bărbați. În urma intervenției s-a stabilit faptul că, pe fondul unui conflict spontan și al consumului excesiv de alcool, un tânăr în vârstă de 24 de ani și-a bătut tatăl, în vârstă de 55 de ani, lovindu-l cu pumnii, fapt ce a dus la rănirea acestuia.

În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „violență în familie”, urmând ca acestea să fie înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, în vederea continuării cercetărilor.

M. S.