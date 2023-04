Rupt de beat pe bulevardul din Zalău

Azi noapte, în jurul orei 0.30, pe bulevardul Mihai Viteazu din Zalău, a fost depistat în trafic un bărbat de 47 de ani, din Zalău, în timp ce conducea un autoturism, având suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. La solicitarea legală a polițiștilor, acesta a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Respectivul conducător auto avea suspendat dreptul de a conducea autovehicule pe drumurile publice după ce a fost depistat de polițiști, în cursul aceleiași seri, la ora 22.21, tot pe bulevardul Mihai Viteazu în timp ce conducea același autoturism, cu viteza de 92 de km/h, înregistrată radar, în zona de limitare a vitezei de deplasare la 50 de km/h și având o concentrație alcoolică de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și de această dată, la solicitarea legală a polițiștilor, conducătorul auto a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma administrării probatoriului în cauză, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău l-au reținut pe bărbatul de 47 de ani, pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. În cauză a fost întocmit dosar de urmărire penală, iar polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.

fotografie cu rol ilustrativ

M. S.