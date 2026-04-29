Romi din Șimleu, amendați în Bistrița

În urma unor sesizări, Poliția Locală Bistrița a dat marți amenzi unor persoane din Sălaj care își făcuseră un obicei din a arunca deșeuri

metalice în diferite zone din Bistrița.

Poliția Locală Bistrița a postat pe Facebook:

„În ultimul timp, am primit mai multe sesizări însoțite de înregistrări video de la bistrițeni prin intermediul platformelor online. În imagini se observă cum șoferii unor mașini înmatriculate în județul Sălaj opresc și aruncă deșeuri în diverse zone ale municipiului.

Unul dintre mesaje ne semnala: „[…] Romii cu fier vechi cu nr. de Sălaj. Sper să se rezolve această situație”. Am verificat. Am mers în teren. Am supravegheat zonele indicate. În cartierul Subcetate, i-am surprins în flagrant în timp ce abandonau deșeuri metalice în pubelele de la locuințele ANL. Au fost identificate două persoane cu domiciliul în Șimleu Silvaniei. Echipajul a intervenit imediat: 1.000 lei sancțiune contravențională și obligația de a curăța zona pe loc.”

M. S.