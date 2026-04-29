Probleme în silvicultura sălăjeană

Vânzările de lemne, afectate de riscul de faliment al industriei producătoare de mobilă. Directorul Direcției Silvice Sălaj, Bogdan Pop, a declarat în cadrul ședinței Colegiului Prefectural că vânzările de lemne înregistrează o scădere semnificativă pe fondul problemelor cu care se confruntă industria producătoare de mobilă. Vânzarea de lemne reprezenta o sursă importantă de venit pentru Direcția Silvică, dar banii sunt tot mai puțini pe fondul scăderii cererii. În plus, instituția urmează să treacă printr-un proces de reorganizare ca urmare a modificării legislației din România.

