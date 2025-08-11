Rock Revolution Bobâlna, un festival promițător pentru o întreagă comunitate

Festivalul Rock Revolution va avea loc în perioada 22-24 august, pe platoul Răscoalei de la Bobâlna, în județul Cluj. Acesta a apărut din dorința de a crea un eveniment cultural-social care să unească oamenii prin muzică. Pe scena festivalului vor urca nu mai puțin de 20 de trupe, printre care Altar, Phoenix, Bucovina, Compact, Cargo și Ce­lelalte Cuvinte. Mai mult, festivalul cuprinde și ateliere meșteșugărești de pictură, textile, bijuterii, sculptură, olărit, dar și reconstituiri istorice.

Obiectivele propuse sunt cele de a contribui la dezvoltarea comunelor Bobâlna și Cornești prin strângerea de fonduri pentru construirea de centre culturale culturale în cele două localități. În acest fel, copiii vor avea parte de ateliere de muzică și meșteșuguri. De asemenea, organizatorii își propun amenajarea unui lac pentru pescuit sportiv destinat celor mici, a unei piste de cross și ATV-uri pentru copii, dar și a unui perete de cățărat.

Echipa Rock Revolution Bobâlna își propune să șlefuiască viitorul celor două comune, iar misiunea lor este de a sprijini valorile oamenilor din Transilvania. Printre țelurile organizatorilor se numără sprijinirea comunității în a se reconecta într-un mod autentic cu natura și facilitarea unui cadru social pentru recreere și dezvoltare personală.

Evenimentul este destinat persoanelor iubitoare de activități în aer liber, de creație manuală prin ateliere de arte plastice, muzică, meșteșuguri, competiții sportive și de societate.

„Proiectul nostru vizează o perioada de 6 ani. Ne propunem ca prin implementarea sistematică a atelierelor de arte manuale, plastice și muzicale, organizarea competițiilor sportive și de societate, cât și prin tabere de echitație, să ajutăm participanții să se reconecteze cu natura și să fie fericiți. Totodată, dorim și educarea acestora în ceea ce privește conservarea naturii, dar și a obiceiurilor tradiționale, reamintirea istoriei și învățarea ei. În același context, dorim ca prin promovarea acestor valori să dezvoltăm o tabără de vară, semi-permanentă, unde se desfășoară și concerte live pe tot parcursul verii”, au transmis organizatorii.