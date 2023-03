Radu Hossu, românul care a copilărit la Treznea și a strâns cele mai mari donații pentru Ucraina

Radu Hossu este românul cu origini în Sălaj, care a strâns cele mai mari donații pentru Ucraina, a petrecut luni bune în prima linie a războiului din Ucraina, iar zilele trecute a fost premiat de Grupul pentru Dialog Social, prima organizație non-guvernamentală înființată în țara noastră pe data de 31 decembrie 1989 cu scopul de a apăra și promova valorile democrației, libertățile și drepturile omului.

Puțini sunt cei care știu că Radu Hossu este un tânăr cu origini în localitatea Treznea, a copilărit aici ani buni, și-a petrecut vacanțele de vară și nu numai. Radu a ajuns un important activist în Ucraina, este în prima linie a războiului, transmite zilnic informații de pe front, analizează, militează, ajută, se implică, a organizat campanii de sprijin, a cumpărat hrană și echipamente pentru ucraineni. Bărbatul strânge inclusiv fonduri pentru a cumpăra și furniza alimente și diferite echipamente de care ucrainenii din zonele de conflict au atâta nevoie. Radu a parcurs mii de kilometri în zona frontului, a strâns donații importante și a ajutat acolo unde a fost posibil.

„Am fost. Am primit. Dau mai departe”

„Am fost la decernarea premiului GDS pentru 2022. L-am primit din mâna domnului președinte, Andrei Cornea. Pe lângă diplomă, cei de la Grupul pentru Dialog Social (GDS), înființat în ’89 printre alții chiar de mult regretatul Mihai Șora, mi-au oferit și un premiu în bani. Am fost în panelul dezbaterii cu membri ai GDS și a fost o onoare imensă pentru mine. Fiind printre intelectuali, oameni de cultură, reprezentanți ai ambasadelor Ucrainei, SUA, Polonia etc recunosc că am fost ușor stânjenit. De ce? Cum am și spus în deschiderea dezbaterii, sunt un om simplu crescut în Treznea, județul Sălaj, unde fugeam desculț și îmi rupeam picioarele prin curte sau pe străzile fără de asfalt. Ori prin cartierul nu tocmai recunoscut pentru cultură ci tocmai opusul, pe atunci – Scriitorilor din Brașov. Ce am spus acolo, o spun de mult timp și aici: avem un război la granițele României, dar avem un război și în interiorul granițelor. Un război informațional al cărui obiectiv este mintea fiecăruia dintre noi. Nu trebuie să cedăm propagandei și manipulărilor venite dinspre Kremlin și nici să-i abandonăm pe alții în acest război. Democrația nu este un dat de la Dumnezeu. Libertatea pentru care astăzi ucrainenii plătesc cu sânge, a fost câștigată de români tot cu sânge, la Revoluție. Să nu o luăm de-a gata. Ci să luptăm pentru ea. Prin informare. Prin implicare. Prin păsare! Bakhmut încă rezistă. Bakhmut este Ucraina!”, este o parte din mesajul tânărului român.

Sursa foto: Facebook Radu Hossu