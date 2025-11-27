Cel mai nou magazin Lidl din Sălaj a fost deschis la Jibou

Lidl România își continuă expansiunea la nivel național, iar unul dintre cele mai noi magazine inaugurate este cel de la Jibou, deschis clienților începând de joi, 27 noiembrie. Acesta este amplasat pe strada Tudor Vladimirescu din oraș și este cel de-al patrulea magazin deschis în județul Sălaj de compania germană.Până în prezent, Lidl avea magazine doar în Zalău și în Șimleu Silvaniei.

Anunțul privind noua deschidere a fost făcut și de primarul orașului Jibou, Dan Ghiurco, care a precizat că inaugurarea magazinului va aduce numeroase oportunități pentru locuitori: „Această investiție contribuie semnificativ la dezvoltarea economică locală, la crearea de locuri de muncă și la creșterea calității serviciilor comerciale oferite locuitorilor”.

Compania a deschis primele magazine Lidl în România în anul 2011. De atunci, retailerul a ajuns în topul companiilor de profil și și-a adus contribuția la dezvoltarea economiei locale. În prezent, Lidl are peste 12.000 de angajați, peste 350 de magazine și șase centre logistice la nivel național.