Polițiștii sălăjeni au verificat zeci de autovehicule într-o amplă acțiune nocturnă

Polițiștii sălăjeni au desfășurat o acțiune în noaptea de sâmbătă spre duminică. Scopul vizat a fost creșterea gradului de siguranță în trafic, prevenirea accidentelor rutiere, dar și verificarea respectării legislației de către șoferi.

Activitățile au vizat identificarea și sancționarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța pe drumurile publice, precum și depistarea celor care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise.

În cadrul acțiunii, au fost verificate 62 de autovehicule, iar ca urmare a neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale pentru abateri la regimul rutier.

Totodată, au fost reținute trei permise de conducere, iar un șofer de 21 de ani a fost depistat la volan sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul alcooltest, a fost indicată o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice, necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind prevenirea accidentelor rutiere, creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic și responsabilizarea conducătorilor auto cu privire la respectarea normelor de circulație.