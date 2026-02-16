Plin de șoferi băuți pe drumurile județului

Zilele trecute a fost plin de conducători auto băuți pe drumurile județului. Mai jos, doar câteva exemple.
- La data de 13 februarie, pe la ora 3 noaptea, polițiștii din Hida au oprit pentru control un autoturism în localitatea Gâlgău, fără a avea montate plăcuțe cu număr de înmatriculare. La volanul autoturismului era un tânăr de 23 de ani, din comuna Sânmihaiu Almașului. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că plăcuțele cu numărul de înmatriculare figurau ca fiind reținute din data de 13 februarie, când acesta a fost depistat de polițiști în municipiul Zalău, conducând autoturismul fără a deține poliță RCA valabilă. Totodată, în urma verificărilor, s-a constatat faptul că tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. În consecință, tânărul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
- La aceeași dată, în jurul orei 9, polițiștii din Sânmihaiu Almașului au oprit pentru control un autoturism în localitatea Treznea, la volanul căruia se afla un bărbat de 49 de ani, din municipiul Zalău. La testarea acestuia cu aparatul etilotest, a reieșit o concentrație de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de polițiști.
- Sâmbătă, în jurul orei 9.30, polițiștii din Zalău au oprit pentru control un autoturism pe Bulevardul Mihai Viteazul, în zona Gării, condus de un tânăr de 24 de ani, din comuna Bogdand, județul Satu Mare. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate de polițiști.
- Tot sâmbătă, noaptea, polițiști din Nușfalău au oprit pentru control un autoturism în localitatea Camăr, condus de un tânăr de 27 de ani din aceeași localitate. Fiind testat cu aparatul alcooltest, a indicat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul autoturismului a fost condus la o unitate medical în vederea recoltării probelor biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.
- Duminică, în jurul orelor 9.30, polițiști din Zalău au oprit pentru control un autoturism în localitatea Doba, condus de un bărbat de 45 de ani, din comuna Dobrin. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei.
- Tot duminică, în jurul orelor 8.30, polițiști din Cehu Silvaniei au oprit pentru control un autoturism pe strada Dosza Gyorgy din oraș, condus de un bărbat de 37 de ani, din municipiul Oradea. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0.46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei.
