Peste 82.000 de sălăjeni, beneficiari ai proiectelor de mediu finanțate prin PNRR

Sălajul beneficiază de investiții de peste 62 de milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru proiecte de mediu. Fondurile sunt direcționate către managementul deșeurilor, managementul apelor și proiecte de păduri și biodiversitate, iar zeci de mii de locuitori sunt beneficiari direcți. Mai multe localități sălăjene au aplicat pentru obținerea de fonduri prin PNRR pentru diverse astfel de proiecte de mediu.

La nivel național, sute de proiecte privind insulele ecologice digitale sau centrele de colectare cu aport voluntar au fost inaugurate sau urmează să fie finalizate și sunt destinate cetățenilor. Dintre acestea se numără și insulele destinate colectării selective din Zalău sau Șimleu Silvaniei.

Cetățenii au la îndemână un sistem modern pentru depozitarea deșeurilor menajere, cu ajutorul unor cartele, iar întregul proces este digitalizat. Deși unii încă folosesc variantele tradiționale, astfel de metode reprezintă alternativa nouă, realizată cu bani europeni.

La acest capitol însă, Sălajul se află departe de alte județe, fiind accesate aproximativ 19,9 milioane de lei, comparativ cu județe precum Maramureș, unde investițiile în astfel de proiecte de colectare au depășit pragul de 150 de milioane de lei.

Cu toate acestea, județul se bucură de mai multe proiecte inițiate în localități din mediul urban și rural, iar, per ansamblu, fiecare dintre cele trei componente se regăsește în planurile de investiții finanțate din fonduri europene, unele deja finalizate, altele aflate încă în implementare.

Peste 82.000 de sălăjeni deserviți

În Sălaj sunt prevăzute mai multe proiecte, iar numărul total al locuitorilor beneficiari direcți ai investițiilor depășește 82.000 de persoane. Valoarea totală a proiectelor ajunge la 62.229.812,369 lei, dintre care 24,6 milioane de lei sunt alocate pentru managementul apelor, 19,8 milioane de lei pentru managementul deșeurilor, iar alte 17,7 milioane de lei pentru păduri și biodiversitate, potrivit datelor puse la dispoziție de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în secțiunea destinată proiectelor finanțate prin PNRR.

Multe dintre proiecte sunt încă în desfășurare, iar termenul de finalizare este prevăzut pentru acest an.