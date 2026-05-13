Valorile satului sălăjean, prezentate la Târgul Uniunii Europene

Patricia Toma, sălăjeanca implicată în mai multe proiecte deosebite de promovare a valorilor satului Marin și a altor localități rurale sălăjene, readuce din nou în atenția opiniei publice frumusețea și simplitatea ruralului sălăjean. De această dată, Patricia a evidențiat „Made in Sat”, proiectul prin care a contribuit cu o serie de broșuri despre proiectele desfășurate în satul Marin, colaborările cu artiștii și meșterii din Sălaj, și rezidențele de creație artistică. „În data de 9 mai am sărbătorit împreună Ziua Europei. În cadrul Târgului Uniunii Europene organizat de Evropska kuća, la standul României au fost oferite produse de gastronomie românești, copiii participanți au fost ajutați să își completeze pașaportul european învățând noțiuni de cultură generală despre România și au fost oferite diverse cadouri – căni, pixuri, brelocuri, șepci – cu însemne distinctive românești, afișe și mici broșuri”, a declarat Patricia. Aceasta a precizat că standul României a fost organizat de Ambasada României, cu sprijinul reprezentanților comunității românești și Asociației de Cooperare Economică și Culturală Româno-Muntenegreană.

