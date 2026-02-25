Peste 144.000 de spectatori la Cinema Scala, în trei ani de la redeschidere

Cinema Scala din Zalău celebrează trei ani de la redeschiderea porților pentru publicul zălăuan și nu numai. După ani întregi de așteptări, locul a redevenit un important punct de întâlnire pentru iubitorii de film, unde fiecare proiecție este trăită din plin, iar timpul petrecut alături de cei dragi prinde și mai multă culoare.

În acești ani, pe ecranele cinematografului zălăuan au rulat 4.303 filme, iar la planetariu au avut loc nu mai puțin de 3.174 de proiecții, semn clar că publicul alege să își petreacă timpul liber descoperind povești din fiecare producție în parte.

De asemenea, numărul celor care au trecut pragul Cinema Scala este unul impresionant. În această perioadă, de la inaugurare și până la ora actuală, peste 144.000 de spectatori au fost prezenți, dintre care 133.431 au luat loc în sălile de cinema pentru a viziona filme, iar 10.975 au descoperit universul sub cupola planetariului.