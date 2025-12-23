În atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă, Moș Crăciun a vizitat copiii cadrelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj, aducând bucurie, emoție și zâmbete sincere celor mici. La sediul inspectoratului, Moșul a ales o intrare spectaculoasă, coborând de pe acoperișul garajelor cu ajutorul unei autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, spre uimirea și încântarea copilașilor.
Magia Crăciunului nu s-a oprit însă aici. Moș Crăciun a pornit mai departe către subunități, deplasându-se cu autospecialele de intervenție pentru a ajunge la secțiile de pompieri din Șimleu Silvaniei și Jibou. Moșul a fost primit cu entuziasm de copii, care l-au întâmpinat cu colinde și poezii, aceștia fiind răsplătiți cu daruri. Evenimentul a creat un cadru deosebit și emoționant pentru copii, care au trăit spiritul Crăciunului alături de părinții lor, chiar în mijlocul locului unde aceștia își desfășoară activitatea.
One Thought to “La copiii pompierilor sălăjeni, Moș Crăciun a venit cu autospeciala de intervenție la înălțime”
[…] pentru a ajunge la secțiile de pompieri din Șimleu Silvaniei… Articolul La copiii pompierilor sălăjeni, Moș Crăciun a venit cu autospeciala de intervenție la înălți… apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]