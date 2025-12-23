La copiii pompierilor sălăjeni, Moș Crăciun a venit cu autospeciala de intervenție la înălțime

În atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă, Moș Crăciun a vizitat copiii cadrelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj, aducând bucurie, emoție și zâmbete sincere celor mici. La sediul inspectoratului, Moșul a ales o intrare spectaculoasă, coborând de pe acoperișul garajelor cu ajutorul unei autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, spre uimirea și încântarea copilașilor.

Magia Crăciunului nu s-a oprit însă aici. Moș Crăciun a pornit mai departe către subunități, deplasându-se cu autospecialele de intervenție pentru a ajunge la secțiile de pompieri din Șimleu Silvaniei și Jibou. Moșul a fost primit cu entuziasm de copii, care l-au întâmpinat cu colinde și poezii, aceștia fiind răsplătiți cu daruri. Evenimentul a creat un cadru deosebit și emoționant pentru copii, care au trăit spiritul Crăciunului alături de părinții lor, chiar în mijlocul locului unde aceștia își desfășoară activitatea.