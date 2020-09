Nunta de Aur, aleasă recunoștință!

Motto : „O familie fericită nu este altceva decât un Rai timpuriu”.

George Bernard SHAW (1856 -1950), dramaturg irlandez

Sărbătorirea a 50 de ani de căsnicie este un fapt remarcabil în viața fiecărui cuplu. Mai mult, o jumătate de secol de conviețuire, cu bune și mai puțin bune, cu bucurie și , poate, cu necazuri, dar cu o statornică credință în Dumnezeu, este ceva admirabil. Da, să fii împreună cinci decenii, să-ți urmezi cu demnitate soarta hărăzită, e ceva minunat! Familia este o mare binecuvântare pentru fiecare dintre noi, iar mediul familial este menit să aducă stabilitate și armonie persoanelor respective. Cei care au putut să-și facă o „casă de piatră”, să-și întemeieze un cămin frumos pentru ei și pentru copiii lor, prin înțelegere, iubire și credință, merită o aleasă recunoștință! E ușor să te însori, dar e greu să îți faci o familie, spune un proverb.

Chiar dacă traversăm o perioadă nefericită, din cauza pandemiei de coronavirus, Primăria și Consiliul Local, împreună cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) din Șimleu Silvaniei au organizat „Nunta de Aur”, ediția a XIV-a, pentru 28 de cupluri care locuiesc în urbea de la poalele Măgurii Șimleului și care, în acest an, au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie.

Festivitatea s-a desfășurat luni, 14 septembrie 2020, în incinta Cetății Báthory din centrul orașului. La reușita întregii activități au contribuit: Szabó Ernö-Csaba – administrator public al orașului, Carmen Belei – consilier la Primărie, Daniel Stejerean – director al CNIPT și Lavinia Berar – agent turism al CNIPT, iar sonorizarea a fost asigurată de către Romeo Oltean, de la Primăria șimleuană.

În discursul său, Septimiu Cătălin Țurcaș – primarul orașului, a spus : „(…) De fiecare dată, în ultimii ani, pentru mai multe cupluri din Șimleu există o emoție puternică. Această emoție, la care contribuim și noi, Primăria, are în spate mai multe lucruri. În primul rând, respectul pe care, noi, cei din Șimleu îl acordăm dumneavoastră, celor care în anul 1970, și o familie din 1969, din câte am înțeles, ați hotărât să vă duceți împreună pe același drum. Sigur că viața a fost complicată, dar, cu siguranță, ziua de astăzi pentru dumneavoastră înseamnă o zi fericită, pentru faptul că vă puteți uita în spate. Ați contribuit fiecare dintre dumneavoastră, că ați fost doctori, profesori, muncitori, indiferent de meseria pe care ați avut-o, ați contribuit fiecare dintre dumneavoastră cu câte o cărămidă la construcția acestui oraș. Și, categoric, nu există om din orașul Șimleu Silvaniei care nu a contribuit, mai mult sau mai puțin, la dezvoltarea acestui oraș. Și, fiind purtătorul de cuvânt, astăzi, al șimleuanilor în calitatea pe care mi-ați oferit-o în urmă cu patru ani, vreau să vă mulțumesc din suflet, în numele tuturor șimleuanilor, pentru tot ceea ce ați făcut în acești ani. Pentru faptul că ați muncit o grămadă de ani, pentru faptul că aveți copii pe care i-ați educat. (…) În general, am hotărât ca această activitate să se desfășoare înainte de Paști. Așa am făcut în fiecare an. Și nu cred că este cineva dintre dumneavoastră care se poate gândi că am făcut-o că, acuma, vin alegerile. Doamne ferește! Din păcate, din luna martie, situația în lume, în Europa și, implicit, în România este una specială, care ne transformă, oarecum, în roboți. Și este trist că nu pot să vă îmbrățișez când veniți aici, să dau mâna cu dumneavoastră fără mănuși. (…) Să avem grijă de noi, că având grijă de noi, avem grijă și de cei de lângă noi. (…) Din păcate, nu putem să mergem, să facem așa cum am făcut în fiecare an, să ne întâlnim și la restaurant, și să depănăm, acolo, amintiri din această perioadă frumoasă a vieții dumneavoastră. Dar, o să aveți posibilitatea, dacă considerați de cuviință. Fiecare dintre dumneavoastră, care dorește să spună câteva cuvinte, evident, nu despre noi, nici într-un caz, ci despre dumneavoastră, despre ce-au însemnat acești ani, pentru că sunt două lucruri importante. În primul rând, forța dumneavoastră și dragostea pe care ați avut-o, care v-au făcut să mergeți împreună și în același timp. (…) Apoi, să avem mulțumirea că Dumnezeu a avut grijă de noi și de dumneavoastră, și ne-a adus în această zi sănătoși, împreună. Eu vă doresc, din suflet, să aveți foarte multe bucurii, să vă bucurați de tot ceea ce ați făcut în acești ani, să vă bucurați de copii și de nepoți, ei sunt cele mai importante piese din puzzle-ul vieții dumneavoastră. (…)”.

În continuare, Septimiu Cătălin Țurcaș a conferit fiecărui cuplu, din partea Primăriei și Consiliului Local, DIPLOMA DE RECUNOȘTINȚĂ „la împlinirea a 50 de ani de căsătorie, ca semn de onoare și prețuire din partea comunității șimleuane pentru modelul de încredere și respect reciproc, pentru valorile morale pe care familia dumneavoastră le-a păstrat și promovat”. Diplomele, însoțite de o plachetă aniversară, un plic cu bani și o sticlă cu șampanie „Silvania” au fost înmânate, în mod protocolar, fiecărui cuplu sărbătorit: Szojka Iosif și Ana, Horincaș Dumitru și Magdalena, Fati Mihály și Maria, Dragoș Vasile și Maria, Havasy Béla și Irma, Rostaș Vasile și Floare, Kalmár Iuliu și Ileana, Torje Ioan și Maria, Chiș Ioan și Olga, Negrean Gheorghe și Maria, Ardelean Vasile și Victoria, Szabó Mihai și Ecaterina, Fazakas Iosif și Agneta, Socaciu Vasile și Floare, Cadar Vasile și Domnica, Kozma Francisc și Ileana, Talpoș Vasile și Ecaterina, Redeș Vasile și Sabina, Ardelean Gheorghe și Viorica, Veres Eugen-Paul și Maria, Ardelean Teodor și Maria, Mocan Nicolae și Maria, Bobotan Ioan și Ileana, Bodea Vasile și Leonica, Tătar Iosif și Ileana, Madarász Emeric și Maria, Dácz Alexandru și Magdalena, Farcaș Nicolae și Maria. Din păcate, în câteva cupluri a rămas o singură persoană…

Apoi, rând pe rând, fiecare cuplu s-a fotografiat la Oglinda Magică „Happy Photo Booth” a zălăuanului Cristian Niculaș, primind, pe loc, frumoasa poză aniversară. Din nou, primarul orașului a lansat rugămintea ca, cine dorește, să vorbească despre căsnicie, nu despre Primărie, primar sau altcineva, ci, strict, despre cei 50 de ani pe care cuplul respectiv i-a petrecut împreună. Întrucât nu s-a oferit nimeni, Septimiu Cătălin Țurcaș le-a urat: „Să fiți sănătoși, să vă bucurați de lucrurile valoroase din viața dumneavoastră și să vă întâlniți cu cei dragi încă mulți, mulți ani de aici înainte! Vă mulțumesc, încă o dată!”.

Festivitatea s-a încheiat în aplauzele asistenței.

La mulți ani, TUTUROR!

Prof. Marin ȘTEFAN