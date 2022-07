Noul premier interimar al Israelului, Yair Lapid, are origini în Sălaj

Yair Lapid, noul premier interimar al Israelului, are origini în România, în județul Sălaj. Potrivit unui mesaj al Ambasadei Iraelului în România, bunicii materni ai premierului sunt originari din orașul Cehu Silvaniei și sunt urmași ai unei familii de rabini. Informația ne-a fost confirmată și de președintele Comunității Evreilor Zalău – Sălaj, Dan Has. Yair Lapid a transmis mai multe mesaje cu ocazia evenimentelor privind comemorarea victimelor Holocaustului, acțiuni organizate în județul Sălaj. În vârstă de 58 de ani, Yair Lapid este lider al partidului centrist Yesh Atid, parlamentul unicameral al Israelului. După alegerile din martie 2021, el a făcut parte dintr-un guvern de coaliție de opt partide. Într-o prezentare g4media.ro se arată că Lapid are un ilustru antecedent politic în familie, tatăl său, Yosef Lapid. Născut la Novi Sad, în Banatul iugoslav, în 1931, într-o familie de evrei unguri, Tommy Lapid a fost deportat cu familia sa în ghetoul din Budapesta. Tatăl său a fost ucis într-un lagăr de concentare, dar Tommy și mama sa au fost salvați de celebrul diplomat suedez Raoul Wallenberg. În 1948 ei au emigrat în Israel, mai scrie g4media.ro.

Sursa foto: Wikipedia