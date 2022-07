„Monografia Casei Voivodului”, un nou volum apărut la Editura Caiete Silvane

La Editura Caiete Silvane, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură a Județului Sălaj, a apărut „Monografia Casei Voivodului”, volumul III, autor Ioan Ielciu. Cartea, apărută în Colecţia Monografii, are o prefață de profesorul universitar dr. Ileana Olteanu. “Pământul se roteşte, vremurile se schimbă, oamenii se succed, iar faptele lor cele bune sunt adesea pierdute şi uitate dacă nu sunt consemnate spre cucerirea veşniciei. Cu deosebită recunoştinţă şi cu satisfacţie sufletească deplină trebuie să scot în evidenţă că dintotdeauna comunitatea din comuna, apoi din satul Voivodeni a generat fapte deosebite atât materiale, cât şi culturale sau sportive. Acestea se impuneau a fi consemnate, conservate şi păstrate în memoria colectivă. Şi iată, prin această monografie am predat veşniciei tot ceea ce a avut şi are Casa Voivodului mai frumos, mai măreţ şi mai util. Acest lucru cu atât mai mult cu cât în Voivodeni, în ultimii circa o sută de ani, s‑a produs un adevărat miracol, prin aceea că locuitorii unui sat de circa 250 de case au câştigat o competiţie culturală la nivelul Transilvaniei, apoi trei competiţii sportive organizate la nivel naţional, înregistrând şi alte realizări de excepţie. Îi mulţumesc Bunului Dumnezeu pentru puterea de muncă pe care mi‑a dăruit‑o în vederea scrierii celor trei volume ale <<Monografiei Casei Voivodului>>, îi mulţumesc pentru oamenii vrednici pe care i‑a rânduit să mă ajute, dar şi pentru bogăţia, frumuseţea şi unicitatea multora dintre subiectele şi lucrurile care au trebuit să dobândească eternitatea. Doamne-ajută!”, scrie postfaţa volumului autorul – Ioan Ielciu.

