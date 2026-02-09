Noi titluri de proprietate înmânate sălăjenilor

Săptămâna începe cu semnarea și înmânarea unor noi titluri de proprietate la nivelul Sălajului, în cadrul activității desfășurate la Prefectura Județului. Acordarea acestor titluri reprezintă un act administrativ important, prin care este conferit dreptul legal al locuitorilor asupra suprafețelor de teren.

„Aceste documente asigură securitatea juridică a proprietății, creează premise pentru valorificarea patrimoniului funciar și oferă stabilitate atât la nivel familial, cât și comunitar”, transmit reprezentanții Instituției Prefectului Sălaj.

Procesul de emitere și semnare a titlurilor de proprietate presupune colaborarea instituțională dintre comisiile locale de fond funciar, Comisia județeană de fond funciar și celelalte structuri implicate.

Obiectivul autorităților îl reprezintă respectarea drepturilor legitime ale sălăjenilor și soluționarea solicitărilor aflate în lucru.