Noi măsuri disciplinare pentru elevi, incluse în Statutul Elevului

Începând cu toamna anului școlar 2024-2025, elevii vor putea fi sancționați cu retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor, conform noului Statut al Elevului. Documentul a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial, după cum a anunțat Ministerul Educației. Noul Statut al Elevului, actualizat conform Legii 198/2023, prevede mai multe sancțiuni disciplinare pentru elevi, printre care: observație individuală sau mustrare scrisă, retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul, mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ, suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii, preavizul de exmatriculare, exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ, conform legii, exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în altă unitate de învățământ, conform legii, exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal. De asemenea, se specifică faptul că la fiecare 20 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu sau modul de specialitate, va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct. Elevii sancționați cu suspendare, preaviz de exmatriculare sau exmatriculare cu drept de reînscriere vor beneficia de consiliere școlară, intervenție psihologică și psihoterapie. În plus, elevii au dreptul de a contesta sancțiunile primite. În cazul în care contestația este soluționată favorabil și a fost însoțită de scăderea notei la purtare, sancțiunea poate fi modificată sau anulată, iar decizia de scădere a notei la purtare poate fi, de asemenea, revizuită. Toate aceste măsuri au fost introduse pentru a asigura un mediu educațional disciplinar și pentru a responsabiliza elevii cu privire la comportamentul lor în cadrul unităților de învățământ.

