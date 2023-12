Noi informații despre minora însărcinată care s-a aruncat de la etaj

Starea de sănătate a minorei gravide care s-a aruncat, în data de 12 decembrie, de la etajul al doilea al Centrului în Regim de Urgență din Zalău, este una bună. Potrivit informațiilor primite de la conducerea Spitalului Județean de Urgență Zalău, aceasta se află în continuare în spital, iar evoluția stării de sănătate este foarte bună, sarcina nu prezintă probleme. Ea va mai rămâne sub atenta supraveghere a medicilor în acest sfârșit de săptămână, fiind planificată pentru externare pentru data de 18 decembrie. Cu privire la ancheta deschisă în acest caz de către DGASPC Sălaj, Violeta Milaș – directorul instituției ne-a informat că a propus transferul tinerei într-un centru maternal, ținând cont că aceasta este însărcinată și nu va mai putea rămâne mult timp în cadrul unui centru de urgențe. Având în vedere anterioarele tentative de evadare din centru ale minorei, cu intenția clară de a ajunge în brațele iubitului în vârstă de peste 20 de ani, o situație la fel de periculoasă s-ar putea repeta oricând. Directorul DGASPC Sălaj ne-a informat că s-a încercat în repetate rânduri consilierea psihologică a tinerei, pentru a-i explica avantajele pe care le are în centru și pericolele la care se expune atunci când decide să fugă. În luna octombrie a acestui an a fost deschis un dosar de cercetare penală pe numele iubitului fetei pentru întreținerea de acte sexuale cu minori, ținând cont că este o diferență mai mare de 5 ani între cei doi. În data de 13 decembrie, în urma anchetelor întreprinse de conducerea centrului s-a aflat că familia din care provine tânăra are 10 copii, din care cinci au murit. Destinul a făcut ca toți supraviețuitorii să se afle în prezent reuniți în cadrul centrului din Zalău. Minora care s-a aruncat de la etaj este singurul copil recunoscut de către tată. De asemenea, aceasta nu este școlarizată și este cu atât mai greu de integrat în societate. Violeta Milaș se așteaptă ca minora să mai comită acte de acest gen după ce va reveni în centru, deși a promis că nu va mai fugi, deoarece lângă iubit ea se simte ocrotită, iubită și înțeleasă. În familia sa aceasta a avut parte doar de certuri, beții și acte de violență în familie. Nici nu e de mirare că ambii părinți se află în prezent după gratii.

