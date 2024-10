Noi date în scandalul de la Episcopia Sălajului

În recentul scandal de la Episcopia Sălajului, apar noi date ce ne-au fost puse la dispoziție de avocatul fostului vicar, Pop Ionuț. Iată ce spune avocatul Bogdan Ilea: „Fiind mandatat de preotul Pop Ionuț, în calitate de apărător ales al acestuia, sunt în măsură să aduc la cunoștința publicului faptul că într-o perioadă de câțiva ani a fost nevoit sa îl însoțească pe episcop în mai multe excursii externe. De menționat că Ierarhii au nevoie de avizul Patriarhiei pentru a se deplasa în străinătate, pe baza unor invitații și strict în scopul unor activități specifice: întâlniri, conferințe etc. Deplasările au fost făcute civil, fără știința Patriarhiei.

Am documentat cu înscrisuri, până în prezent au fost aproximativ 57 de excursii externe, toate fiind plătite din banii episcopiei, iar în aceste excursii s-a deplasat conducătorul episcopiei, împreună cu vicarul. Destinațiile alese sunt toate exotice: Miami, Seychelles, Bahrain, Dubai, Abu Dhabi, Coreea de Sud, Japonia, Noua Zeelanda, Bahamas etc (există documente pentru toate deplasările). Acestea erau achitate din fonduri ale Episcopiei. Acestea însumează aproximativ 92.000 de euro, din datele deținute până în prezent.

Ar mai fi de menționat că, de fiecare dată, pentru a preveni un refuz al vicarului de a-l însoți, acesta era amenințat cu o posibilă schimbare din funcție și pierderea inclusiv a parohiei Sf. Nicolae din Zalău.

Mai există și alte excursii care urmează a fi documentate. Așteptăm ca preotul Pop Ionuț să fie audiat de organele competente. De asemenea, primim semnale că și alți preoți din Sălaj doresc sa dea declarații despre nereguli.”

Reamintim că în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, în data de 24 octombrie, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară, în județele Sălaj și Constanța.

Aceste percheziții au fost efectuate în cadrul unui dosar penal, instrumentat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău, sub supravegherea procurorului de caz, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri, documente și înscrisuri utile cauzei.

A fost condus la audieri fostul vicar al Episcopiei Sălajului, Pop Ionuț, actualmente domiciliat în Constanța, iar, în urma administrării probatoriului, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, ulterior procurorul de caz a dispus mărirea duratei reținerii la 30 de zile. Pop este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prejudiciul cauzat fiind estimat la peste 3.000.000 de lei.

Fostul vicar Pop Ionuț a denunțat neregulile la episcopia Sălajului, asta încă din luna martie a anului 2024, iar din denunțător și avertizor de Integritate al DNA Cluj, a ajuns inculpat la Sălaj într-un dosar pentru faptele pe care el însuși le-a denunțat.

Am contactat Biroul de Presă al Episcopiei Sălajului și așteptăm un punct de vedere din partea acestuia.

M. S.