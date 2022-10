Mircea Groza a dus tradiția culinară sălăjeană la cel mai mare eveniment organizat de Ziua Națională a Gastronomiei din România

Culegătorul și păstrătorul tradițiilor culinare sălăjene, maestrul bucătar Mircea Groza, a fost reprezentantul Sălajului la Ziua Națională a Gastronomiei și Vinurilor din România, moment marcat în acest an la Casa Timiș, un resort modern aflat în satul Chițorani din comuna Bucov, județul Prahova. Aici a avut loc zilele trecute un moment care a pus în valoare gastronomia românească și vinurile autohtone. Au fost prezenți inclusiv Cosmin Dragomir, Chef Nico Lontras, Cezar Ioan, cei trei iniţiatori ai actului normativ prin care a fost adoptată Ziua Națională a Gastronomiei și Vinurilor din România, zi marcată an de an în prima duminică din luna octombrie, dar și sălăjeanul Mircea Groza. Cunoscutul bucătar a fost invitat să le vorbească celor prezenți despre întreaga sa activitate de căutător și păstrător al tradiției culinare sălăjene, despre rețetele din Sălaj, despre oameni, despre puncte sălăjene de atracție turistică.

