Socăcițele din Sălaj, așteptate la Horoatu Crasnei

Curtea căminului cultural din Horoatu Crasnei va găzdui duminică – 23 octombrie, o nouă ediție a Atelierului de joc popular „Socăcițe 2022”. Evenimentul este organizat de Asociația „Atelier de Joc Popular”, Asociația „Cununa Meseșului”, Primăria și Consiliul Local Horoatu Crasnei și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Potrivit organizatorilor evenimentul are scopul de a repune în valoare jocul socăcițelor, obicei de nuntă specific județului Sălaj. „Dacă în primul an, am reușit să realizăm o coregrafie alături de 52 de socăcițe participante într-un decor natural superb, dar fără ca publicul să aibă acces din cauza pandemie, dar pe care am difuzat-o în mediul on-line, în acest an ne dorim ca această inițiativă să își atingă scopul într-un mod mai profund”, au precizat organizatorii. Astfel, duminică – 23 octombrie la Horoatu Crasnei sunt așteptate mai multe grupuri de socăcițe care vor avea ocazia să își arate priceperea în rolul de socăcițe, preparând la nivel de echipă, cel mai așteptat fel de mâncare care se servea în cadrul nunților organizate pe vremuri în corturi, în aer liber sau la căminele culturale din Sălaj. Mâncarea pregătită pe parcursul evenimentului va fi degustată de către toți participanții la eveniment. În cadrul evenimentului, producătorii locali ai comunei Horoatu Craseni vor avea posibilitatea să expună produse din recoltele proprii, pentru degustare și târgurire. Grupurile de socăcițe care vor să afle detalii cu privire la condițiile de participare la acest eveniment pot obține informații la numărul de telefon 0741100604 – Gabriel Boticaș.

