Ministrul Mediului, Barna Tánczos: Sălajul este un județ cu performanțe deosebite în ceea ce privește gestionarea deșeurilor

Prezent astăzi într-o vizită de lucru în județul nostru, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos, a apreciat că Sălajul se numără printre primele județe din România care au reușit să rezolve problema gestionării deșeurilor.

„Sălajul este un județ cu performanțe deosebite în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. În România, de foarte multe ori auzim că nu se poate, că nu există legislație, sprijin financiar și instituții care să practice un management performant al deșeurilor. Sălajul este exemplul cel mai bun că legislația, dar și proiectele finanțate de autoritățile locale, județene și naționale pot aduce rezultate bune, pot duce la un sistem performant de gestionare a deșeurilor. Sunteți printre primele județe din țară în ceea ce privește devierea deșeurilor de la groapa de gunoi. Este un termen folosit de noi și arată eficiența sistemului de colectare selectivă a deșeurilor. Colectarea selectivă preia presiunea de pe groapa de depozitare. Colectarea selectivă generează resurse noi pentru economia circulară. Sunt foarte puține județe în România care se pot mândri cu procente de deviere de la groapa de gunoi de 60 la sută”, a punctat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos, în conferința de presă susținută la Instituția Prefectului Sălaj.

Procente bune de colectare selectivă a deșeurilor la Nușfalău, Zalău și Șărmășag

Potrivit lui Barna Tánczos, Nușfalău este comuna sălăjeană unde procentul de „deviere de la groapa de gunoi” este de peste 60 la sută, un procent considerat deosebit de bun. Urmează apoi Șărmășag, Șimleu Silvaniei și Vârșolț unde colectarea selectivă este de aproximativ 55 la sută, iar municipiul Zalău are un procent de deviere de 50 la sută. „Se întâmplă foarte rar să laud localități, dar aici au fost obținute niște rezultate foarte bune. Este un județ cu un management foarte bun în gestionarea deșeurilor. Cred că Sălajul este un exemplu care trebuie urmat la nivel național”, a mai spus ministrul. Acesta a adăugat că urmează o serie de discuții care vizează îmbunătățirea legislației vis-a-vis de colectarea deșeurilor, de selectarea și depozitarea lor. „Ministerul pe care îl conduc va finanța două programe prin care îmbunătățim infrastructura de colectare a deșeurilor. Prima vizează finanțarea centrelor de aport voluntar pentru deșeurile voluminoase, altele decât cele menajere. În aceste centre vor fi instalate containere pentru deșeurile provenite din construcții, din amenajări, mobilier, sticlă, anvelope, deșeuri periculoase , tot ce nu se ridică de la poartă sau nu se poate pune în tomberonul de lângă bloc. Sunt deșeuri care, din păcate, ajung pe câmpuri, în râuri, în pârâuri sau la marginea pădurii. Este o alternativă care trebuie să vină și cu diferite campanii de conștientizare, de educare. Aceste centre trebuie să se afle în vecinătatea localităților, în vecinătatea comunelor. Cealaltă componentă este finanțarea insulelor digitalizate în mediul urban. Ele vor avea un standard unic la nivel național și vor putea asigura stocarea deșeurilor în cel puțin cinci fracții”, a mai declarat ministrul.

Sălajul, peste media pe țară la numărul de gospodării racordate la canalizare

În aceeași conferință de presă, ministrul Mediului a evidențiat faptul că Sălajul se află peste media pe țară în privința racordării la rețelele de apă și canalizare. Potrivit ministrului, peste 80 la sută din gospodării sunt racordate la o rețea de apă. „Este un procent foarte bun chiar și la nivel național, iar în privința racordării la canalizare, procentul este de 79 la sută. Sălajul este un exemplu și din acest punct de vedere și vă felicit”, a explicat Barna Tánczos.

Măsuri pentru prevenirea unei crize a lemnelor pentru foc

Există și motive de îngrijorare, iar ministrul a spus că presiunea pe masa lemnoasă pentru foc este din ce în ce mai mare. „Cresc prețurile și presiunea exercitată asupra pădurii va crește în acest an. Trebuie să fim precauți, să ne pregătim pentru a preveni un eventual fenomen de furt din păduri, iar asta din cauza presiunii care vine din piață. Am cerut Gărzii Forestiere mai multă implicare, vigilență și măsuri pentru prevenirea furturilor. Romsilva trebuie să fie activă și să pună pe piață masă lemnoasă pentru populație, este o instituție care are capacitatea de a asigura și furniza lemnul de foc pentru cetățeni”, a declarat ministrul.