Mesaj RO-Alert emis de autorități în urma incendiului de la Șeredeiu

Zece autospeciale au fost alocate pentru stingerea incendiului izbucnit la o hală, în localitatea Șeredeiu. La intervenție au luat parte forțe și mijloace din cadrul Secției de Pompieri Șimleu Silvaniei, Gărzii de Intervenție Nușfalău și Detașamentului de Pompieri Zalău.

Incendiul se manifestă generalizat la o hală a unui operator economic, pe o suprafață de aproximativ 800 mp.

La fața locului a ajuns și un echipaj medical de prim ajutor, precum și o autospecială de stingere din cadrul SVSU Crasna.

Nu au fost surprinse persoane în interior, iar până în acest moment nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În urmă cu scurt timp, ISU Sălaj a emis un mesaj RO-Alert prin care populația este avertizată despre producerea unui incendiu major, cu degajări mari de fum.