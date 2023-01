Jeep Avenger, primul automobil electric al mărcii americane, a fost votat de jurnaliștii din Europa „Mașina Anului 2023”.

Trofeul a fost anunțat în ziua dedicată presei la Salonul Auto din Bruxelles, după ce voturile celor 57 de membri ai juriului au fost contorizate. Car of the Year este aleasă pe baza unui număr fix de puncte pe care fiecare jurat este liber să le distribuie mașinilor din finală. Jeep Avenger este primul automobil al mărcii americane care primește trofeul european, ca urmare a faptului că jurnaliștii au acordat un total de 328 de puncte acestui model, din care 21 de punctaje maxime. Pe locul al doilea s-a clasat ID.Buzz, minibuzul electric de la VW, care a primit doar 16 note maxime. Pe locul al treilea s-a situat Nissan Ariya, cu 211 de puncte, la mică distanță în fața lui Kia Niro, noua generație a crossoverului sud-coreean. Pe locurile următoare s-au aflat Renault Austral, Peugeot 408 și Toyota bZ4X/Subaru Solterra. Cele șapte finaliste ale competiției au fost desemnate dintr-o listă de 27 de automobile calificate la finalul anului trecut, în urma testelor efectuate. Pe lista de automobile eligibile s-a aflat și Dacia Jogger, care însă nu a fost selectată pentru fazele finale ale concursului. Anul trecut, titlul de Mașina Anului în Europa a fost acordat modelului Kia EV6, iar cu un an înainte modelului Toyota Yaris.