Malul lacului Vârșolț, curățat prin implicarea sălăjencei Corina Țurcaș

V-am spus de multe ori despre inițiativele caritabile ale sălăjencei Corina Țurcaș. Nu-i palce să fie lăudată, dar nu pot trece cu vederea o nouă acțiune de voluntariat pe care a inițiat-o și a coordonat-o și în acest an. Împreună cu zeci de colaboratori, toți voluntari, a organizat campania „Let’s Do It, România! , Let’ s do it, Sălaj”. Elevi, profesori, voluntari, mai multe instituții, toți și toate s-au implicat în această frumoasă poveste. Am să mă refer aici doar la acumularea de la Vârșolț. Corina a fost prezentă și aici împreună cu zeci de oameni, pescari, paznici de pescuit, comisari de mediu, inspectori de mediu, totul din dorința de a curăța malul lacului. Și l-au curățat. Au umplut cu gunoi zeci de saci, urme ale celor care sunt certați cu educația, cu bunul simț. Felicitări, Corina!

