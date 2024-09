Bathory Fest – Șimleu Silvaniei, pe harta celor mai importante festivaluri din Europa

Lupte cavalerești, paradă medievală, asediul cetății, jocuri pirotehnice, demonstrații cu păsări răpitoare și ecvestre, dueluri, dar și concertele cu trupele Cargo și Vama au pus Șimleu Silvaniei pe harta orașelor europene care găzduiesc cele mai importante festivaluri de reconstituire istorică. Ediția din acest an a Bathory Fest a început vineri și s-a încheiat sâmbătă seara. Publicul a fost unul alcătuit din mii de oameni, sălăjeni, bihoreni, maramureșeni și clujeni, dar și din invitați din străinătate, toți venind să vadă cavalerii îmbrăcați în armură, dar și să guste din atmosfera incendiară de la cele două concerte cu trupe consacrate.

Vineri a fost ziua dedicată deschiderii oficiale a festivalului, momentul fiind marcat de prezența autorităților publice locale și județene, dar și a unor invitați din țară și străinătate. „Am avut plăcerea să transmit mesajul Primăriei Șimleu Silvaniei cu ocazia Zilelor Bathory Fest, un eveniment de tradiție a orașului și totodată să reînnoim colaborarea și înfrățirea cu orașul Albertirsa din Ungaria. Nu în ultimul rând am premiat tinerii șimleuani care au ajuns pe bicicletă din Grecia, din Germania și sigur și pe cei care au pedalat în metropola New York alături de alți români. Nu l-am uitat pe sportivul Sranko Zsolt, medaliat cu aur la culturism amatori la Cluj-Napoca. Mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru susținere, vicepreședintelui Camerei Deputaților, Lucian Bode și președintelui Consiliului Județean Sălaj, Dinu-Iancu Sălăjanu. Am subliniat încă o dată importanța acestor zile pentru noi și pentru istoria orașului, Ștefan Bathory fiind unul dintre cei mai reformatori principi ai Transilvaniei. Vă mulțumesc tuturor”, a declarat primarul orașului Șimleu Silvaniei, Cristian Lazăr, în deschiderea festivalului. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu.

„Este o mare bucurie pentru noi toți să fim părtași la această sărbătoare a orașului Șimleu Silvaniei, eveniment ce reînvie momente din trecutul urbei și aduce în prim-plan personalitatea marcantă a lui Ștefan Báthory. Evocăm, cu acest prilej, nu doar figura marelui principe al Transilvaniei și rege al Poloniei și Lituaniei, ci și moștenirea lăsată prin importantele reforme în domeniul educației, în cel civil, militar și religios. Doresc să felicit administrația șimleuană pentru perseverența și dedicarea cu care continuă să promoveze istoria locului, dar și pentru importantele proiecte realizate împreună cu comunitatea. Șimleul are, așadar, o istorie extraordinară, un prezent cu care ne mândrim și un viitor pe care îl construim împreună pentru copiii noștri”, a declarat, Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj.

În prima zi a festivalului, publicul a fost invitat să vadă apariția armatei din Evul Mediu. Vulturii din Țara Călatei au susținut un spectacol ecvestru, iar la lăsarea serii, pe scena din curtea cetății au urcat Marion Samira, Seute Sofia, trupa Punk Killer și formația Silvania Rock. Programul s-a încheiat cu un concert susținut de cunoscuta formație rock Cargo.

Cavalerii au intrat în Șimleu

Festivalul a continuat sâmbătă cu scene de reconstituire istorică și alte concerte. Au avut loc demonstrații de lupte cavalerești, o paradă medievală urmată de o demonstrație cu păsări prădătoare. Nu au lipsit muzica medievală, asediul cetății, duelurile, demonstrațiile cu păsări răpitoare, demonstrațiile ecvestre și jocurile pirotehnice.

Poate unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui festival a fost concertul VAMA. Publicul a fost unul numeros, mii de oameni venind să guste muzica lui Tudor Chirilă. Fără dar și poate, ediția din acest an a fost una dintre cele mai reușite. De ce un astfel de festival la Șimleu? Simplu, pentru că aici s-a născut, în septembrie 1533, Stefan Báthory, cel care avea avea să devină personalitatea marcantă care a creat legătura între cinci popoare: român, maghiar, polonez, lituanian și evreu. Ca rege al Poloniei și Lituaniei, s-a dovedit a fi un reformator al armatei, întemeietor de instituții de învățământ superior și un apărător al drepturilor civile și morale. Organizatorii festivalului au fost Primăria Șimleu Silvaniei, Țara Silvaniei și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Șimleu.