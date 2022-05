Magazin Sălăjean – de 25 de ani, liderul presei sălăjene (V)

Marcăm în acest an împlinirea a 25 de ani de la apariția ziarului Magazin Sălăjean, cel care se autointitulează, pe bună dreptate, ca fiind ”liderul presei sălăjene”. Continuăm istoria publicației cu perioada 2012-2013, ani foarte consistenți din punct de vedere al materialelor de presă. Este dificil să faci o sinteză despre ceea ce s-a scris timp de doi ani de zile, zi de zi, în ediții de câte 12 pagini. Vom încerca totuși să surprindem principalele repere ale vieții socială, economică, culturală sau politică așa cum au fost ele ilustrate în cotidianul Magazin Sălăjean.

Anul 2012

Primul număr al noului an a văzut lumina tiparului la data de 4 ianuarie 2012. Ediția cu nr. 3651 apărea în 12 pagini și costa 1,5 lei. Chiar din pagina a 2-a, colectivul de redacție urează cititorilor ”La Mulți Ani 2012!” și urări de bine în noul an. Semnează Daniel Mureșan – director, Olivian Vădan – redactor șef, Marius Morar, Daniel Săuca, Mihaela Moldovan, Mihaela Oprea, Adela Farkas – redactori, Silviu Mocan, Marius Blaj – tehnoredactori, Mirela Deac – corector, Florentina Chiș – secretariat, Carmen Bololoi – departament marketing–publicitate și Cleopatra Potroviță – departament financiar-contabil.

Așa cum ne-a obișnuit deja, ziarul avea în primele numere ale noului an, ample articole retrospective: ”2011, așa cum a fost în Sălaj” (4 ianuarie, 5 ianuarie, 9 ianuarie și 10 ianuarie), respectiv ”Retrospectiva sportivă în Sălaj” (9 ianuarie, 10 ianuarie și 12 ianuarie). Tot în acest prim număr din 2012, apar tradiționalele ”10 întrebări” ale redacției sport.

Iarna anului 2012 a fost una extrem de grea, cu multă zăpadă, ceea ce a creat probleme în trafic. Reporterii ziarului au fost prezenți în miezul evenimentelor, realizând reportaje ample. ”Gerul face prima victimă în Sălaj” – titrează ediția din 3 februarie 2012. Alte materiale pe aceeași temă: ”Zeci de decese din cauza frigului” (6 februarie), ”Iarna pe ulițele Sălajului” (7 februarie), ”Urgie albă peste Sălaj” (17 februarie), ”Deszăpezirea arde buzunarele sălăjenilor” (20 februarie) sau ”Poleiul a pus piedică traficului” (23 februarie).

În paginile ziarului apar în continuare episoadele serialului ”Curiozități Sălăjene” – Györfi-Déak György, serial început în anul 2011. De asemenea, sporadic, sunt publicate materiale ce țin de istoria locală, cum sunt cele semnate de istoricul Marin Pop: ”Clara Maniu. 120 de ani de la naștere” (10 ianuarie), ”Cornelia Veturia Coposu, un destin tragic sub vremi” (31 ianuarie), ”Rodica Coposu la 80 de ani” (25 și 26 septembrie), ”Flavia Coposu-Bălănescu la venerabila vârstă de 88 de ani” (5, 6 și 7 decembrie).

De-a lungul anului sunt și câteva ediții speciale, în care frontispiciul se schimbă în mod adecvat: de 1 martie (nr. 42/3692), 8 martie (nr. 47/3697) – sunt pagini întregi cu mesaje de felicitare, 6 aprilie (nr. 68/3718), 12 aprilie (nr. 71/3721), 13 aprilie (nr. 72/3722) – ce conține pagini întregi cu urări de sărbătorile pascale, 29 aprilie (nr. 228/3878) – dedicat Zilei Naționale sau edițiile din 21 decembrie (nr. 243/3893), respectiv 28 decembrie (nr. 244/3894).

În paginile ziarului își fac loc ample reportaje semnate de Mihaela Moldovan: ”Casa Zovanyi din Zalău va reveni de la kitch la culori de imobil istoric” (9 ianuarie), ”Cel mai bătrân evreu din Sălaj a decedat la 98 de ani” (9 februarie), ”Comoara din Răstoci” (28 februarie), ”Stalagmitele de la Peștera Măgurici” (6 martie), ”Golgota, dealul pivnițelor vechi de peste 200 de ani” (12 martie), ”Șeful Serviciului Criminalistică al IPJ Sălaj: alegerea meseriei între hazard și intuiție” (22 martie), ”Peștera Lii – Portalul și lacurile de la cariera Cuciulat” (2 aprilie), ”Centrul pentru studierea Holocaustului, în Șimleu Silvaniei” (8 mai), ”Căpușele bagă isteria în sălăjeni” (28 mai), ”Apa din ștrandurile sălăjene, bună de scaldă” (30 iulie), ”Proiectele ANL din mediul rural, blocate” (7 august), ”Amenajarea claselor pregătitoare, în aer” (29 august), ”Cinci ani de la tragedia care a șocat Zalăul” (14 septembrie), ”Castelul Bay din Treznea – între restaurare firavă și coșul de gunoi al istoriei” (6 noiembrie).



Reportaje la fel de consistente apar și sub semnătura Mihaelei Oprea: ”De 1 Mai, grătarele vor sfârâi doar în curțile sălăjenilor” (26 aprilie), ”Sălajul are doi absolvenți de 10 la bacalaureat” (10 iulie), ”Contrabandiștii celor 2,5 milioane de țigarete, lăsați în libertate” (13 iulie), ”Bilanț negru pe drumurile sălajului” (7 august), ”Inspectorul școlar general decapitează în masă directorii de școli” (22 august), ”Școlile sălăjene bat pasul pe loc” (31 august), ”Inspectorii școlari s-au îmbogățit de pe urma proiectelor europene” (6 septembrie).

De asemenea, Adela Farkas semnează reportaje sau articole interesante: ”Drumurile naționale din Sălaj, ca după război” (17 mai), ”S-a tăiat panglica la trei clădiri de patrimoniu din Zalău” (31 mai), ”Cinci absolvenți de nota zece la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău” (18 iunie), ”Șimleul în straie de sărbătoare” (16 iulie), ”Trei zile de istorie și distracție la Castrul de la Moigrad” (2 august), ”Porolissum Fest a atras la castrul roman peste 1000 de turiști într-o singură zi” (6 august), ”Regal al cântecului, dansului și portului popular la Festivalul Ecouri Meseșene” (10 august), ”Eveniment de înaltă ținută artistică la Zalău – Festivalul folcloric, Ecouri Meseșene” (13 august), ”Pagină web pentru promovarea festivalului roman de la Zalău” (30 august), ”Tradiționalul, autenticul și specificul și-au dat mâna la Satul Sălăjean” (3 septembrie), ”Magie și legendă la Casa Pinții și Casa Tâlharilor de la Brâglez” (26 noiembrie).

O inițiativă laudabilă a Consiliului Județean Sălaj și a Asociației Jurnaliștilor din Sălaj este aceea de promovare a județului prin intermediul reportajelor de presă. În numărul din 16 iulie 2012, apare anunțul prin care se dă startul concursului. Astfel, sub egida ”promovează Sălajul”, în paginile ziarului apar o serie de reportaje: ”Cea mai veche biserică de lemn din Sălaj – uitată de credincioși și autorități” – Mihaela Moldovan (21 august), ”Turiștii pot gusta din secretele șampaniei de Șimleu” – Adela Farkas (5 septembrie) ”Casa – muzeu de la Iaz, neîncăpătoare pentru colecția Ligiei Bodea” ¬– Adela Farkas (17 septembrie), ”Voleiul devine un brand al județului prin Remat Zalău” – Adela Farkas (23 octombrie), ”După 65 de ani, obiectele lăsate de Iuliu Maniu în Penitenciarul Sighet se întorc la Bădăcin” – Mihaela Moldovan (2 noiembrie).

Un eveniment important este ilustrat, de asemenea în paginile ziarului. Este vorba despre prezența sălăjeanului Gabriel Antoniu Lavrincic în celebra Guiness Book, pentru cele mai multe scrisori primite. Un material pe acestă temă, ”Comuna Marca se pregătește de Cartea Recordurilor”, a apărut sub semnătura Mihaelei Oprea în ediția din 9 august.

Deși sportul este prezent în fiecare număr al ziarului, fiindu-i alocat o pagină, reportajele sportive sunt rare. Merită însă semnalat reportajul ”Marcel Doru Țârle, primul sportiv sălăjean devenit campion național la seniori”, articol semnat de Marius Morar.

Nici cultura nu este uitată, în paginile ziarului fiind publicate constant știri culturale, a căror sursă de informare sunt instituțiile culturale: ”Numărul 85 al revistei Caiete Silvane sub egida Uniunii Scriitorilor”, ”Dirijorul Ioan Iluț, recompensat cu premiul Oscar pentru Folclor”, ”Zalăul medieval în cele mai recente descoperiri”, ”Bisericle de lemn incluse în circuitul turistic al Sălajului”, ”Dovezi ale existenței gepizilor la Muzeul de Artă Zalău”, ”A V-a ediție a Zilelor Caiete Silvane, regal al literaturii și culturii”, ”La Zalău prinde contur o trupă de teatru pentru amatori”, ”Concert de romanțe, un dar al Trubadurului din Sălaj”, ”Icoanele Ligiei Bodea, expuse la Consiliul Județean Sălaj”, ”Festivalul Primăvara Poeziei, sub semnul colaborării între români și maghiari”, ”Fonduri pentru două proiecte culturale ale Muzeului de Istorie și Artă Zalău”, ”Dinu Iancu Sălăjanu, 20 de ani de prestigioasă carieră artistică”, ”Sălajul imortalizat în 300 de fotografii”, ”Ecouri Meseșene la noul sediu al Centrului de Cultură și Artă Sălaj”, ”Daniel Săuca, dezvăluit de volumul Tranșee & șantiere”, ”Cenaclul literar Silvania a marcat 35 de ani de existență”.

Încă de la începutul acestui serial, prin care urmărim istoria ziarului Magazin Sălăjean, am urmărit cu atenție ”bornele” atinse de ziar. Borna cu nr. 3700 a fost atinsă la data de 13 martie (ediția nr. 50).

Ilustrând viața cotidiană, nu este neglijată nici ”concurența”. Mai vechiul ziar sălăjean, ”Graiul Sălajului” – continuatorul ”Năzuinței” aniversează în 2012, 65 de ani de existență. În ediția din 14 martie 2012, sub semnătura Adelei Farkas apare articolul ”Graiul Sălajului, în sărbătoare”.



Politica e aproape absentă din paginile ziarului, în prima parte a anului 2012, însă revine în forță odată cu startul campaniei pentru alegerile locale din luna iunie. Temele politice își fac treptat loc prin intermediul emisiunii ”Rotisorul politic” moderată de jurnalistul Daniel Săuca. Printre invitați se numără Gheorghe Stanciu, Septimiu Țurcaș, Valer Crișan, Romeo Benc, Avram Fițiu. Apoi, odată demarată campania electorală, primile pagini ale ziarului se ”colorează” cu portrete ale candidaților. Sunt reclamele electorale, o sursă importantă de venit pentru redacție. Începând cu ediția din 11 mai 2012 și până în 13 iunie, când se publică rezultatele finale ale alegerilor locale, fiecare număr al ziarului conține și reclame ale partidelor și ale candidaților politici. Interesantă este pagina din 12 iunie 2012, intitulată ”Umor de campanie” ce amintește de ”Tândală”. În ziua imediat următoare alegerilor, redactorii ziarului publică un amplu reportaj din secțiile de votare din județ: ”Alegeri (e)terne în Sălaj”. În urma alegerilor locale și a reașezării partidelor politice, au loc și ”decapitări” ale instituțiilor deconcentrate, o primă victimă fiind inspectorul școlar general Ioan Abrudan, înlocuit de profesorul Gheorghe Bancea (ediția din 27 iunie 2012).

Un alt capitol politic s-a consumat odată cu referendumul din 29 iulie. În ediția din 20 iulie 2012 a ziarului, Mihaela Oprea publică materialul: ”Urnele de vot rămân deschise până aproape de miezul nopții”. Într-un alt număr al ziarului, cel din 26 iulie, sub semnătura jurnalistului Daniel Săuca apare dezbaterea: ”Referendum 2012: Da sau Nu”. Dezbaterea continuă și în ediția următoare, cea din 27 iulie. După referendum, sub semnătura jurnalistelor Mihaela Moldovan și Mihaela Oprea apare materialul ”Sălajul, între județele cu cei mai puțini votanți”,

Politica a revenit în paginile ziarului odată cu startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. Începând cu ediția din 9 noiembrie și până la ediția din 14 decembrie, avem parte de reclamă electorală, de reportaje sau știri cu iz electoral. Despre cum s-a derulat campania electorală, aflăm din articolul ”Campanie electorală fără sare și piper în Sălaj” (23 noiembrie), iar despre cei care ne-au reprezentat în parlament aflăm din articolul ”Parlamentari cu acte în regulă” (14 decembrie)

Anul 2012 aduce două pierderi importante ale culturii sălăjene. Se sting din viață profesorii Iuliu Suciu (30 august 1938 – 12 iunie 2012) și Gheorghe Șișeșteanu (25 aprilie 1954 – 29 octombrie 2012). O altă pierdere importantă este cea a jurnalistului Gheorghe Raus (1 ianuarie 1949 – 2 iunie 2012).

Confirmarea că ziarul ”Magazin Sălăjean” este ”lider al presei sălăjene” a venit odată cu cea de a 19-a ediție a Topului Firmelor, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Sălaj. La categoria ”Activități de editare a cărților, revistelor și alte activități de editare”, locul I a fost ocupat de Simar SRL, societatea ce editează ziarul.

Mirel Matyas

