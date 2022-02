Magazin Sălăjean – de 25 de ani liderul presei sălăjene (IV)

A încerca să scrii istoria de 25 de ani a unei publicații, este un demers dificil, ce necesită parcurgerea întregii colecții dar și prelucrarea și sinteza informațiilor. Iar dacă publicația este un cotidian ce apare în 12 pagini, demersul este cu atât mai dificil. Mi-am asumat conștient această sarcină, din dorința de a readuce în atenția publicului, într-un moment dificil pentru presa scrisă de la noi, rolul pe care-l poate avea un ziar în informarea corectă a cetățenilor. Voi continua astfel să răsfoiesc arhiva ziarului ”Magazin Sălăjean”, în încercarea de a aduce în serialele următoare, istoria la zi.

Pentru episodul de față am ales un alt mod de abordare. Am considerat că este oportun să marchez momentele importante din istoria publicației, analizând fiecare an în parte. Așadar, iată ce s-a întâmplat în Sălaj, prin prisma cotidianului Magazin Sălăjean, în anii 2008-2011.

Anul 2008

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007) lucrurile par să-și găsească un făgaș normal și în presa sălăjeană. Astfel că anii următori aduc o dezvoltare pe toate planurile și pentru ziarul Magazin Sălăjeran, a cărui istorie v-o prezentăm în serial. La începutul anului 2008, redacția ziarului este formată din Daniel Mureșan – director, Olivian Vădan – redactor șef, Marius Morar, Daniel Săuca, Mihaela Moldovan, Sebastian Olaru – redactori, Călin Pavăl – tehnoredactare, Liuța Sima – culegere, Carmen Mureșan, Andreea Cotuț – marketing-publicitate, Ioana Cionca – corector. Ziarul apărea în 12 pagini și costa 0,90 lei.

Încă de la începutul anului, în paginile ziarului, este urmărită evoluția evenimentelor ce vor duce la alegerea primului episcop ortodox de Sălaj, în persoana P.S. Petroniu Sălăjeanul. În ediția din 14 ianuarie 2008, Daniel Săuca scrie articolul ”Episcopiei Ortodoxe a Sălajului îi mai trebuie doar episcop”. După constituirea Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului, a urmat ședința de lucru a Sinodului Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului din 12 februarie 2008, care i-a desemnat candidați pentru scaunul vacant al Episcopiei Sălajului pe PS Petroniu Sălăjeanul – vicar al Episcopiei Oradiei și pe PS Irineu Bistrițeanul – episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În ediția din 5 martie, Daniel Săuca publică un amplu articol intitulat ”Irineu vs. Petroniu pentru Episcopia Sălajului”, în care prezintă aspecte din viața celor doi contracandidați. La 7 martie 2008, când se știa deja rezultatul alegerilor pentru funcția de Episcop al Sălajului, Magazin Sălăjean publică articolul ”Petroniu Sălăjeanul – episcopul Sălajului”. În ediția din 7 aprilie 2008, este publicată știrea conform căreia este anunțată data întronizării noului episcop. Evenimentul avea să aibă loc în 13 aprilie. Un eveniment atât de important nu avea cum să nu devină știrea părincipală a ediției din 14 aprilie 2008, când pe prima pagină se titra: ”Petroniu Florea – întronizat episcop al Sălajului”.

Începând cu primele numere din ianuarie 2008 și până la ediția din 10 februarie 2008, pe frontispiciul ziarului scrie, cu litere mari, roșii ”10 ani pentru cititorii noștri”. Daniel Săuca publică materiale ample, a căror subiect sunt activitățile culturale. Sunt redactate și documentare biografice, dedicate unor sălăjeni care s-au realizat sau excelează în diferite domenii. Iată câteva exemple: ”Liviu Zârbo – de la Zalău, doctor în fizică în SUA” (16 ianuarie)”, ”Istoria Sălajului. Altfel” (28 ianuarie), Cristian Pantea, de la Cehu Silvaniei la Los Alamos” (11 februarie), ”Un jibouan a ajuns în topul regizorilor de teatru din România” (10 martie), ”Sindromul Golfului descoperit de un medic născut în Bănișor” (12 martie), ”Ionel Țifrea, de la Zalău la California State University, Fullerton” (9 aprilie).

Sunt evocate și personalități ale istoriei și culturii sălăjene, cum ar fi Simion Bărnuțiu (1808-1864), de la nașterea căruia se împlineau 200 de ani. Astfel, în ediția din 7 aprilie 2008 apare materialul ”200 de ani de la nașterea lui Simion Bărnuțiu”. Este semnalată și lansarea de către Banca Națională a medaliei de argint dedicată marelui pașoptist (ediția din 22 august). La Bocșa, satul natal al lui Bărnuțiu, au loc manifestări ample, un rezumat al acestora făcând obiectul articolului ”Bocșa. Simion Bărnuțiu – 200” (23 septembrie). Autoritățile locale, în parteneriat cu instituțiile culturale, organizează simpozionul ”Istorie și Civilizație”, iar evenimentul este ilustrat printr-un amplu material în ediția din 10 octombrie 2008.

A doua parte a anului 2008, va fi marcată de alegerile locale (desfășurate în 1 iunie) și de cele pentru Parlamentul României (30 noiembrie). Așa că, în paginile ziarului apar materiale electorale. De exemplu, ediția din 19 mai are pe prima pagină numai reclame ale candidaților diferitelor partide înscrise în cursa electorală.

Răsfoind arhiva ziarului, ai impresia că răsfoiești file din istoria Zalăului și a județului Sălaj. Știrile și articolele din ziar marchează momente importante ale dezvoltării: ”Cenaclul Silvania, 30 de ani” (28 ianuarie), ”Podul de la Lozna va fi inaugurat de Paști” (27 martie), ”Zalăul are hotel de patru stele” (2 iunie), ”Bust pentru întemeietorul Grădinii Botanice” (6 iunie), ”Careffour a ajuns și la Zalău” (16 iunie), ”Grupul Școlar Voievodul Gelu a împlinit 30 de ani” (24 octombrie), ”Trei decenii pentru CSS Zalău” (15 decembrie).

Anul 2008 vine și cu o veste tristă pentru redacția ziarului: încetarea din viață la vârsta de 65 de ani a directorului – fondator Traian Mureșan.

Anul 2009

A devenit un obicei ca în primele numere ale ziarului din noul an, redacția să facă urări colaboratorilor și cititorilor. Tot tradiție a devenit și seria de materiale retrospective.

Se stinge din viață la 62 de ani Gheorghe-Chende Roman, profesor, inspector școlar și director executiv al Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Sălaj. Un necrolog al acestuia este publicat în numărul din 20 ianuarie 2009 al ziarului.

În paginile ziarului își fac loc ample reportaje semnate de Sebastian Olaru: ”Conacul Sombory între a fi sau a nu fi readus la viață” (28 ianuarie), ”Mii de copii sălăjenei, în cercurile de la Palat” (13 februarie), ”Acvariul din Jibou promovat printr-un DVD” (23 februarie), ”Fragmente de civilizație populară din Sălaj, la muzeul în aer liber din Sibiu” (9 martie)¸ ”Taina restaurării bisericilor de lemn” (12 martie), ”Biserică reformată unicat la Uileacul Șimleului” (1 iulie), ”Studenți americani în practică arheologică la Porolissum” (3 iulie). ”Cetatea Almașului, de la istorie la potențial turistic” (24 iunie) etc.

Și Daniel Săuca continuă să publice reportaje interesante: ”Bădăcin – Sighet și retur” (9 februarie), ”e-reportaj. www.salaj.eu” (16 februarie), ”Muzeul Memorial al Holocaustului Transilvania de Nord” (31 martie). Reportaje ample sunt scrise și de către ceilalți redactori, Mihaela Moldovan – ”Castelul Beldi din Jibou rămâne Centrul pentru bolnavii neuropsihic” (20 martie), și Ciprian Mihuț – ”Flori de crin, revista de ieri, revista de azi”, ”Prima transmisie în direct a studioului Radio Maria din Șimleu – moment de sărbătoare și spiritualitate”.

Este interesantă deschiderea ziarului către diverși specialiști, aceștia semnând materiale interesante. Tendința se va păstra și în anii următori. Iată câteva exemple: ”Descoperiri Dacice la Șimleu Silvaniei” (11 martie) – Horea Pop. De asemenea, colaborarea dintre Magazin Sălăjean și revista de cultură Caiete Silvane a adus un plus valoare ziarului, prin publicarea în paginile acestuia a unor materiale valoroase, grupate sub genericul ”Revista Caiete Silvane vă recomandă”.

Ca de obicei, în paginile ziarului își fac loc știri care punctează istoria noastră recentă: ”Ambasadorul Vaticanului, la Biserica Sfânta Familie” (9 martie), ”Prima ediție a Festivalului Artelor la Zalău” (15 octombrie), ”Colegiul Național Simion Bărnuțiu din Șimleu Silvaniei a împlinit 90 de ani” (13 octombrie), ”Distincția Drept între popoare pentru șimleuanul Alexandru Cherecheș” (15 octombrie), ”Sărbătoare la Meseșenii de Sus – Cățălul Românesc 800” (10 noiembrie), ”Comuna Pericei în Cartea Recordurilor pentru Monumentul Cepei” (23 noiembrie), ”S-a deschis Activ Plazza, primul mall din Zalău” (27 noiembrie),

În anul 2009, ziarul Magazin Sălăjean stabilește câteva recorduri: cinci milioane de vizitatori pe site-ul ziarului, dar și ediția cu numărul 3000. Borna cu numărul 3000 a fost atinsă odată cu ediția din 28 mai 2009. Cu această ocazie, oficali locali sau județeni au adresat mesaje de felicitare. ”Salut apariția pe piața media a cotidianului ”Magazin Sălăjean” cu numărul 3000. Folosesc acest prilej pentru a transmite urări de viață lungă publicației și felicitări echipei redacționale” – scrie Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Sălaj. Și Ionel Ciunt, pe atunci Prefectul Județului Sălaj, trimite o telegramă de felicitare în numele Instituției Prefectului: ”Am deosebita plăcere să vă felicit cu ocazia apariției a 3.000 de numere ale cotidianului ”Magazin Sălăjean”, un ziar important pentru informarea corectă și eficientă a cetățenilor, un leader al formării de opinie pentru sălăjeni. Vă adresez dumneavoastră și colectivului redacțional sincere urări de sănătate, bucurii, și să continuați să informați cetățenii cu acuratețe și profesionalism. La multe apariții!”

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la Revoluție, redacția Magazin Sălăjean demarează o campanie intitulată ”20 de ani de libertate. 22 Decembrie 1989 – 22 Decembrie 2009.” Începând cu ediția din 14 octombrie 2009, au apărut o serie de materiale cu caracter istoric, ce reproduc articolele din revistele Caiete Silvane sau Limes. În data de 17 decembrie 2009, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău a organizat, în parteneriat cu Magazin Sălăjean masa rotundă cu tema ”Revoluția română în Sălaj. A fost sau nu a fost?”. Un rezumat al evenimentului a apărut, sub semnătura lui Daniel Săuca, în edițiile din 21 și 22 decembrie 2009, ale ziarului.

Alegerile prezidențiale din 22 noiembrie / 6 decembrie 2009 au reaprins lupta politică și pe plan local. Situația inedită în care s-au aflat cei doi candidați la președinția României, Mircea Geoană și Traian Băsescu, a ținut prima pagină a ziarului Magazin Sălăjean. Astfel, ediția din 7 decembrie 2009 îl dădea ca președinte pe Mircea Geoană (conform exit-poll-urilor), pentru ca a doua zi, ediția din 8 decembrie 2009 să-l dea drept câștigător pe Traian Băsescu, cu o diferență de doar 0,67%.

Anul 2010

Anul începe, ne-am obișnuit deja, cu prezentarea membrilor redacției. Ediția din 5 ianuarie 2010 se deschide cu două pagini în care colectivul de redacție al ziarului Magazin Sălăjean își exprimă, în câteva rânduri, speranțele pentru noul an. În zilele următoare (6-11 ianuarie), se prezintă retrospectiva anului 2009. Tot în seria ”ce a fost bun în 2009” sunt prezentate cărțile apărute la editurile sălăjene.

Continuă și în acest an colaborarea dintre Magazin Sălăjean și Caiete Silvane, prin seria de materiale apărute în revistă și preluate apoi și în paginile ziarului: ”Ziceri populare orale” (20 ianuarie), ”Manifestările omagiale dedicate lui Iuliu Maniu la împlinirea vârtei de 60 de ani și ridicarea Casei Naționale la Bădăcin (1933)” (5 februarie), ”O radiografie a orașului Zalău în anii 30” (12 martie), ”Amintiri din întuneric” (26 martie), ”Campania electorală din anul 1990 reflectată în presa locală” (14 mai), ”Amintirile unui nostalgic” (16 iulie), ”Aspecte edilitar-gospodărești ale orașului Zalău în perioada interbelică” (20 iulie), ”Strâmtorile de la Benesat – Țicău” (11 iunie), ”Mănăstirea din hotarul Bălanului – Sălaj, Hramul Adormirea Maicii Domnului, 15 august” (11 august), ”File din istoria satului Chilioara” (25 august), ”Dictatul de la Viena și masacrele de la Ip și Treznea – 70 de ani” (31 august), ”Drumul cânepii” (6 septembrie)

Starea presei sălăjene, în contextul general al presei din România, este analizată de către Daniel Săuca în articolele intitulate: ”Presa locală moare și se predă?” (25-26 ianuarie). Și presa ”on-line” este luată în vizor, prin articolul ”Ocolul Sălajului cu mouse-ul” (1 februarie). Asupra subiectului legat de presa locală, se revine în ediția din 4 august 2010, cu materialul ”Înghesuială, ”transferuri”, competiție”.

De-a lungul anului, ziarul Magazin Sălăjean inserează în paginile sale articole și știri care marchează momente importante socio-culturale. De exemplu, este semnalată împlinirea a 20 de ani a Corului ”Gloria Dei” (ediția din 9 februarie 2020), ”Ministrul Kelemen Hunor a inaugurat noua clădire a Direcției pentru Cultură din Sălaj” (15 februarie), ”Caiete Silvane a împlinit 5 ani” (23 februarie 2010), ”Ambasadorul Israelului vine la Muzeul Holocaustului din Șimleu” (9 martie), ”Asociația Jurnaliștilor din Sălaj are site” (15 martie), ”Concursul de matematică și informatică ”Grigore Moisil” – ediția XXV, la Zalău” (26 martie), ”A treia ediție a Zilelor revistei Caiete Silvane” (29 martie), ”A zecea ediție a Festivalului Primăvara Poeziei” (27 aprilie), ”Sălăjeni, acasă, la Gyula” (7 iunie), ”Director nou la Grădina Botanică” (12 iulie), ”Someș, Cântecele tale la a XXVI-a ediție” (4 august), ”Biserica din Brădet a fost sfințită” (28 decembrie)

În primele luni ale anului 2010, propunerea UDMR de reorganizare administrativă a României stârnește reacții diverse în presa sălăjeană. Magazin Sălăjean publică o serie de materiale pe acest subiect: ”Dispare Sălajul” (7 ianuarie), ”Sălajul va face parte dintr-o regiune cu Bihorul și Satu-Mare” (12 februarie).

Implicarea ziarului Magazin Sălăjean în societate și modul în care încearcă să-și fidelizeze cititorii, derivă și din concursurile lansate de-a lungul anilor. În 2010, redacția anunță organizarea unui concurs de joc de cărți – Cruce (prima ediție), dar și o nouă ediție a Cupei ”Magazin Sălăjean” la table. Câștigătorii competiției de table sunt anunțați în ediția din 26 iulie 2010.

Un amplu reportaj, ce a ocupat aproape tot ziarul, apare în ediția din 23 iunie 2010. Sub titlul ”Potopul a lovit Sălajul” sunt descrise urmările ploii torențiale care a lăsat 100 de localități fără curent electric și a inundat sute de hectare de teren. Și Zalău a fost puternic afectat, foto-reportajul din paginile ziarului dovedind acest lucru.

Predilecția pentru reportaje de calitate, este evidentă și din materialele apărute sub semnătura Mihaelei Moldovan: ”Pivnițele de la Cliț – un brand sălăjean ce se împotrivește timpului” (21 iulie), ”Monument de patrimoniu – în ruină din cauza indolenței și a lipsei banilor ” (9 septembrie), ”Aproximativ 3.800 de sălăjeni vor participa la Curățenia Națională” (24 septembrie), ”Racul de ponoare a adus premiul II în Sălaj” (17 decembrie).

Iată cum evocă Mihaela Moldovan, anii petrecuți în redacția ”Magazin Sălăjean”: Din cei aproximativ 15 ani în care am lucrat în mass media, perioada petrecută la „Magazin Sălăjean” este una la care mă gândesc mereu cu drag, iar asta datorită oamenilor pe care i-am cunoscut atunci. Echipa din 2007-2013 a fost una faină tare – vorba ardeleanului, mânată de curiozitate, pasiune și de o bucurie a lucrului în care s-a pus suflet. Nu voi trece în revistă materiale ori subiecte abordate atunci (domnul profesor Matyas o face deja admirabil). Ce pot să vă spun că mi-a rămas în memorie sunt momentele în care întreaga redacție lucra cot la cot, ca o echipă. Toate alegerile și ieșirile la vot pe care le-a avut Romania noi le-am trăit, la „Magazin Sălăjean”, împreună, împărțiți în echipe de câte doi, străbătând județul și raportând tot ce vedeam lui Daniel Săuca – piesa de rezistență în redacție, care compila informația transmisă din teren. Era o euforie palpabilă în aer mereu, în unii ani abia înaintam cu mașinile spre secții de votare aflate în cotloane de lume și unde drumul nu se vedea de sub zăpadă, pe când la alte alegeri, canicula se lăsa peste satele prin care treceam și ne usca ochii și gâturile, încât o fântână cu apă părea oaza beduinilor în deșert. Îmi amintesc cu mare drag de toate ieșirile în teren, făcute cu Sebi Olaru, ca să găsim reportaje. Dintre toate stilurile jurnalistice, reportajul a fost și va rămâne pentru mine cel care mi-a mers la suflet, iar Sebi Olaru era partenerul perfect pentru asemenea expediții. Cu el am descoperit nu doar locuri, ci mai ales oameni la care și acum mă gândesc adesea, întrebându-mă oare cum or mai fi, dacă or mai fi? Memoria și ițele ei ascunse sunt, fără doar și poate, stranii și e uimitor ce colecții de imagini și chipuri ducem cu noi și în noi, peste ani. Că veni vorba de colecții, îmi răsare în gând Daniel Mureșan, un om cu povești fabuloase, de la care ai ce asculta și învăța. Apoi Oli – cu al său umor specific, Mimi (Mihaela Oprea) și râsul ei zglobiu, ce descrețea frunți, apoi Călin Pavăl – cum iubește el natura, munții și prăjiturile nu le iubește nimeni, Silviu Mocanu – așa liniștit și răbdător, Marius Morar – era mereu ori la vreun meci, ori la telefon cu vreun antrenor, mereu vânând subiecte sportive de calitate. Și mai sunt mulți colegi cu care am împărțit anii de „Magazin Sălăjean”, cred că de fiecare din ei leg cuvinte, gesturi, care mi-au rămas. În minte, în suflet, nici nu mai contează exact unde, cert este că, mutată acum în Germania de atâția ani, ei fac parte din povestea „Magazin Sălăjean” și povestea „acasă”. Și ca în toate poveștile, nu e neapărat finalul cel care îți atrage atenția, ci personajele, iar povestea „Magazin Sălăjean” trăită de mine a avut oameni cu adevărat cool și faini.

Și în 2010 se ating două recorduri: 10 milioane de accesări ale site-ului ”Magazin Sălăjean” – eveniment evocat pe prima pagină a ediției din 29 iulie 2010, și atingerea bornelor 3.300 odată cu ediția din 6 august 2010, respectiv 3.400 cu ultima ediție a anului, cea din 30 decembrie 2010.

Începutul toamnei aduce cu sine o veste tristă: directorul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, Alexandru V. Matei a încetat din viață. Anunțul apare în ediția din 6 septembrie 2010, pentru ca în ediția următoare, cea din 7 septembrie, să fie publicat un necrolog. O altă pierdere importantă a vieții social-politice sălăjene, este cea a profesorului Leontin Bordaș – președinte al Consiliului Județean Sălaj în perioada 2000-2004.

Spre sfârșitul anului, unul dintre redactorii ziarului, cunoscutul jurnalist și scriitor Daniel Săuca este numit director interimar al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție ce a luat ființă prin comasarea Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Sălaj, a Școlii Populare de Arte și Meserii Sălaj și a Ansamblului Folcloric ”Meseșul” Sălaj. Știrea apare în ediția din 1 octombrie 2010 a ziarului.

Anul 2011

La începutul anului 2011, redacția ziarului era formată din Daniel Mureșan – director, Olivian Vădan – redactor șef, Marius Morar, Daniel Săuca, Mihaela Moldovan, Mihaela Oprea, Adela Mureșan – redactori; Călin Pavăl, Silviu Mocan – tehnoredactori, Adina Naroși – secretariat; Carmen Bololoi – mica publicitate; Carmen Mureșan – marketing-publicitate; Mirela Deac – corector; Cornel Merișan – consiliere juridică, Cleopatra Potroviță – financiar-contabil; Ștefan Bordeianu, Szucs Ștefan – distribuție. Ziarul avea același format mare, conținând 12 pagini, prețul unui exemplar fiind de 1,5 lei. În ediția din 6 ianuarie 2011, echipa redacțională formulează 10 întrebări din domeniul sportiv, pentru anul nou, la care dă și un pronostic. De exemplu, la întrebarea ”va câștiga Remat Zalău al doilea titlu de campioană a României?” răspunsul este DA cu un procent de 90%. Confirmarea avea să vină la data de 2 mai 2011, când, ziarul titra ”Rematul păstrează titlul de campioană la Zalău”.

Pe parcursul a patru ediții (6-11 ianuarie 2011) este redată în serial ”Retrospectiva anului 2010”, iar începând cu ediția din 12 ianuarie 2011, tot în serial, apare ”Retrospectiva sportivă a anului 2010” (11-17 ianuarie 2011). Cum ziarul are deja în spate o istorie de 10 ani, în paginile acestuia, la rubrica ”Remember” sunt redate primele pagini ale edițiilor din urmă cu 10 ani. Astfel, cititorii își pot face o părere comparând titlurile primei pagini de acum și din urmă cu un deceniu. Interesante sunt acele ”promisiuni” cu iz electoral, făcute de diverși oficiali, care nu s-au împlinit nici astăzi… De exemplu, ediția din 1 martie 2011, publică coperta ediției din urmă cu 10 ani (1 martie 2001), în care apare o imagine cu o statuie ecvestră a lui Mihai Viteazul alături de titlul ”După 400 de ani, Mihai Viteazul va descăleca la Zalău”. Ori nici acum, în anul de grație 2021 nu avem o astfel de statuie. Nu că am avea neapărat nevoie de ea…

Anul 2011 va fi anul reportajelor de calitate. Sebastian Olaru, care deși nu mai face parte din redacția ziarului, contribuie cu materiale de calitate: ”Chilioara, tristețea unei bătrâneți convertite la catolicism” (18 ianuarie 2011), ”Heghedușul satului, o tradiție ce trăiește doar în amintirile baciului Piroșca” (27 ianuarie 2011), ”Mlaștina de la Iaz, între legendă și potențial turistic”. Călin Pavăl, cunoscut mai ales pentru incursiunile sale în ”Sălajul neștiut” publică în cadrul rubrii ”Descoperim Sălajul” materiale interesante, dintre care amintim: ”Puntea de piatră, undeva lângă Borza” (1 februarie), ”Uriașii de piatră de la poalele pădurii” (8 februarie), ”Văile învolburate ale Cuciulatului” (15 februarie). Alte reportaje sunt semnate de Mihaela Moldovan: ”Măgura, satul cu doar trei suflete” (24 august), ”Dublă sărbătoare la Sărmășag, Zilele Comunei și Festivalul Vinului” (29 august), ”Castelul grofului Bethlen din Dragu, transformat în grajd” (30 august). Începând cu ediția din 6 mai 2011, în paginile ziarului, apare în serial, ce se va întinde pe tot parcursul anului, extrase din cartea ”Curiozități Sălăjene” scrisă de profesorul și scriitorul Györfi-Deák György. Astfel, până la finalul anului, au apărut 20 de episoade, ultimul în ediția din 29 decembrie 2011.

Și în acest an, Magazin Sălăjean ”ține pasul cu istoria”, cititorii fiind informați cu noutățile din viața socio-politică a județului. Iată câteva titluri ale unor materiale ce punctează istoria cotidiană: ”Corina Bejinariu este noul director al Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău” (12 ianuarie 2011), ”Ziua Culturii Naționale a fost marcată și la Zalău” (17 ianuarie 2011), ”Revista de cultură Caiete Silvane are o nouă înfățișare” (18 ianuarie), ”Ambasadorul Israelului vine la Șimleu” (19 ianuarie), ”Casa Corpului Didactic are un nou director” (24 ianuarie), ”Daniel Săuca este directorul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj” (24 ianuarie), ”Scriitori sălăjeni, o nouă colecție la editura Caiete Silvane” (17 februarie), ”Castelul Wesselényi restituit în natură” (24 martie), ”Ministrul educației, pentru trei zile în Zalău” (6 aprilie), ”CNS Zalău împlinește astăzi 365 de ani de existență” (6 mai), ”Primul centru de boli rare din România, dat în folosință la Zalău” (28 iunie), ”Filiala Sălaj a Crucii Roșii sărbătorește 135 de ani de la înființare” (4 iulie), ”Șimleul aniversează 760 de ani de existență” (18 iulie), ”Dacii și romanii s-au luptat la Porolissum” (26 iulie), ”Scriitorii din Sălaj au asociație” (9 septembrie), ”Patru ani de la explozia blocului E24” (14 septembrie), ”Zilele Vârșolțului la cea de a XII-a ediție” (26 septembrie), ”Muzeul Holocaustului a intrat în plin proces de reabilitare” (31 octombrie), ”Descoperire senzațională la Muzeul Holocaustului” (3 noiembrie), ”Raed Arafat inaugurează SMURD Sălaj” (14 decembrie) .

Dincolo de menirea declarată de informare a publicului sălăjean, ziarul și-a asumat și rolul de promotor al vieții cultural-artistice. Dintre articolele pe teme culturale, apărute în paginile ziarului, spicuim: ”Presa scrisă din Sălaj a trecut cu bine peste 2010” (ediția din 25 ianuarie), ”Adrei Todea – director general în cadrul Ministerului Economiei” (22 martie), ”Festival de poezie la Zalău” (27 aprilie), ”Revista Școala Noastră revine după șase ani de pauză” (19 mai), ”Sălajul are Madrigalul său: Camerata Academica Porolissensis” (23 mai), ”Festivalul Ecouri Meseșene promovează Sălajul” (2 august), ”Zestrea folclorică sălăjeană va fi prezentată la Sibiu” (9 august), ”150 de ani de la sfințirea bisericii din Bobota și redactarea Memorandumului sălăjean” (23 august), ”Muza Fest, festivalul artelor la Zalău” (13 septembrie), ”Monumentul Gnosis inaugurat de Zilele Învățământului Sălăjean” (28 noiembrie), ”Emil Barz, o viață închinată folclorului Sălăjean” (12 decembrie), ”Ansamblul Meseșul la Radio Cluj” (15 decembrie), ”150 de ani de la înființarea Asociației Culturae ASTRA” (16 decembrie), ”Galeria de Artă Ioan Sima împlinește 30 de ani” (19 decembrie).

Magazin Sălăjean trece printr-o schimbare de ”look”. Începând cu ediția din 28 martie 2011, frontispiciul ziarului se schimbă. Dacă până atunci, denumirea ziarului era scrisă cu litere mari negre pe fond alb, acum literele sunt albe pe fond roșu. Ba mai mult, începând cu ediția din 29 martie 2011 (nr.60 / 3460) în partea de jos a primei pagini apare un fel de ”burtieră” unde vor fi redate succint informații meteo sau financiare (ratele de schimb valutar).

Tot în 2011, ziarul Magazin Sălăjean trece de borna cu numărul 3500. Ediția din 26 mai 2011 (nr.100 / 3500) are înscris pe frontispiciu, nr.3500 cu cifre roșii, îngroșate. Spre sfârșitul anului, este atinsă borna cu numărul 3600, odată cu ediția din 17 octombrie 2011.

Daniel Săuca, jurnalist și scriitor, devenit director al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a fost membru de bază al redacției ziarului Magazin Sălăjean. Acum, la ceas aniversar, rememorează activitatea desfășurată în redacția ziarului. Daniel Săuca: ”Scriu la „Magazin Sălăjean” din octombrie 2007. Iată că în acest an se vor face 15 ani de când colaborez cu acest ziar. Se poate spune că din cei 25 de ani de viață ai ziarului, în 15 dintre ei am fost și eu prezent. Sigur, de mai mulți ani nu scriu decât la rubrica de editorial, și din rațiuni ce țin de apartenența mea și la o instituție publică de cultură, dar îmi place să cred că semnătura mea mai are, mai aduce cititori. Într-o societate în care, din păcate, mai toți cei care „scriu” pe facebook se cred editorialiști. De pildă. Am încercat, și cred că am reușit într-o bună măsură, să nu bat câmpii și, mai ales, să nu fiu altceva decât un propagandist al bunului-simț (cum m-a apreciat pe vremuri un poet bucureștean). Poate și un propagandist al argumentului, al argumentării. Al comentariului echilibrat, atent la detalii, la nuanțe. Scrisul meu publicistic, cred, a crescut de-a lungul timpului. Ori îmi place să cred asta. Oricum, din editorialele scrise la „Magazin Sălăjean” au ieșit mai multe cărți. Țin la ele, și pentru că astfel mi-am putut exprima opiniile liber, fără constrângeri. Un lucru enorm este că niciodată nu mi s-a spus cum să scriu sau despre ce să scriu. Probabil și datorită acestei realități sunt parte, și voi fi în continuare, până când voi fi dorit și mai ales până când voi avea cititori, din povestea frumoasă a ziarului „Magazin Sălăjean”. Cea mai lungă perioadă, sigur, de colaborare cu un ziar local. În afară de „Caiete Silvane”, unde să tot fie aproape 20 de ani de prezență a mea (seriile mai vechi și seria nouă). Altfel, vremurile sunt grele pentru presa de calitate și pentru media locală și evident și pentru ziarul nostru. Dar, cu răbdare, cu perseverență, cu încredere, sunt convins că putem măcar să rezistăm onorabil, profesionist (respectând, adică, regulile, deontologia) într-o țară în care, de exemplu, ipocrizia a crescut mult mai mult decât like-urile la clipuri cu manele. Sigur, apăsarea e mare, spaimele, scumpetea, spectrul războiului, zăpăceala „clasică” românească, dar și așa, ziariștii merită să aibă tăria (și de caracter) să redea fidel, obiectiv ce se întâmplă. Și să-și expună opiniile personale argumentat. O să încerc să fac asta și pe mai departe, și la „Magazin Sălăjean”.

Mirel Matyas

(Material publicat pe http://mirel-matyas.blogspot.ro)