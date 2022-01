Magazin Sălăjean – de 25 de ani, liderul presei sălăjene (II)

Ziarul ”Magazin Sălăjean” aniversează, la începutul acestui an, 25 de ani de la apariție. Primul număr a văzut lumina tiparului în săptămâna 7-13 ianuarie 1997, fiind de fapt o continuare a publicației ”Mica publicitate sălăjeană” din care au apărut, pe parcursul anului 1996, 45 de numere. Sub noul nume – ”Magazin Sălăjean” săptămânalul care a devenit cotidian din 2 decembrie 1997, a ilustrat în paginile sale cele mai importante evenimente socio-politice ale județului Sălaj din ultimii 25 de ani. Dincolo de articolele ce țin de actualitatea sălăjeană, publicația nu a abdicat niciun moment de la ideea de ”magazin”, în paginile sale regăsindu-se frecvent reportaje, documentare sau materiale legate de petrecerea timpului liber. Sunt, din punctul meu de vedere, câteva etape în evoluția ziarului. Dacă în prima parte a acestui serial dedicat istoriei ziarului ”Magazin Sălăjean” am prezentat succint istoria anilor de început, 1997-2000, voi prezenta în cele ce urmează perioada 2001-2007.

Un ziar ”milenar”

Anul 2001, an post-electoral, permite membrilor redacției să se concentreze mai mult pe problemele sociale ale județului. Parcă și știrile din domeniul educației apar cu o frecvență mai mare. De exemplu, știrea că Liceul Teoretic Zalău își schimbă numele în Colegiul Național ”Silvania” ține prima pagină a ediției din 4 aprilie 2001.

Redacția ziarului Magazin Sălăjean organizează un concurs de proză jurnalistică, punând la bătaie premii consistente în bani. În ediția din 10 aprilie 2001 sunt prezentați câștigătorii concursului.

2001 este și anul în care s-au împlinit 20 de ani de la zborul primului (și singurului) astronaut român în spațiul cosmic – Dumitru Prunariu. Așa se face că în paginile ziarului apar știri legate de acest eveniment. Alte evenimente importante, marcate în paginile ziarului sunt: 170 de ani de la înființarea Arhivelor Naționale, Anul Constantin Brâncuși, retragerea din activitate a lui Gheorghe Hagi sau înființarea Clubului Rotary. În plan sportiv, clubul de handbal Silcotub, cu Gheorghe Tadici antrenor, câștigă campionatul național, aducând, în premieră, titlul la Zalău. Ediția ziarului din data e 12 iunie conține un amplu material ce se întinde pe două pagini.

La mijlocul anului, se atinge borna cu numărul 1000. Ediția de marți, 5 iunie 2001 are pe prima pagină o fotografie a patru din membri redacției, a căror figuri sunt în spatele foilor pe care scrie numărul 1000. ”Străbătând o adevărată ”junglă” a tranziției, dar și mai mult o ”junglă” a opiniilor românului post revoluționar despre ceea ce ar trebui să fie un ziar local, cotidianul ”Magazin Sălăjean” a ajuns, iată, la apariția cu numărul 1000. E mult, e puțin? Doar cei care beneficiază de serviciile noastre o pot spune. Ceea ce putem noi spune, este faptul că de la prima apariție și până în prezent am încercat, și ne-am bucura să știm că am reușit, să ”servim” cât mai fidel și obiectiv stăpânul nostru CITITORUL. Pentru că noi suntem oameni, este evident că uneori am greșit. La ceas aniversar cerem ”grațierea” și promitem să ne apropiem de perfecțiune. Iar la numărul 10.000 să ne întâlnim sănătoși și voioși.” O pagină întreagă cu mesaje de felicitare ale oficialităților sau a managerilor unor firme, completează o ediție aniversară.

La ediția cu numărul 1000, ziarul avea 12 pagini și costa 4000 de lei. Redacția era formată din Daniel Mureșan – director, Sebastian Olaru – secretar general de redacție, Cristian Pop, Olivian Vădan, Monica Pop, Dan Mircea Rusu – redactori.

Magazin Sălăjean, primul ziar din Sălaj pe internet

Astăzi oricine poate citi presa locală sau centrală direct de pe calculator, telefon sau tabletă. Orice publicație care se respectă are și un site dedicat, ca să nu mai vorbim de rețelele de socializare. Dar nu a fost întotdeauna așa. Până în anul 2002, niciun ziar din Sălaj nu se putea citi online. Ziarul ”Magazin Sălăjean” a fost un deschizător de drumuri și din acest punct de vedere. Ediția din 18 aprilie 2002 titra pe prima pagină: ”Primul ziar din Sălaj pe Internet”. Au trecut de atunci 20 de ani.

Tot în contul anului 2002 se poate pune seria de articole ”Cuvinte întârziate. Oameni care au fost” prin intermediul căreia, Ioan Lupa Crișan creiona portretele unor personalități ale presei sălăjene, dar nu numai. Tot din anul 2002, merită consemnate evenimente ca și conflictul religios din Păușa sau accidentul de circulație prin care clădirea Muzeului de Istorie a fost grav avariată. De altfel, în ediția din 5 septembrie 2002 cotidianul ”Magazin Sălăjean” demara campania ”Dați un leu pentru muzeu”.

Seria de articole dedicate istoriei presei continuă și în anul 2003, tot Ioan Lupa Crișan semnează seria de materiale cu titlul ”Secvențe trăite în istoria presei sălăjene”.

Olivian Vădan, probabil cel mai longeviv redactor-șef

La începutul anului 2003, au loc schimbări în redacția ziarului. Olivian Vădan devine redactorul șef, funcție pe care a deținut-o până în anul 2019. Este, poate, cel mai longeviv redactor-șef din presa sălăjeană postdecembristă. Printre redactori îi regăsim pe Dana Fizeșan, Cristina Ghiorghiu, Marius Avram, Călin Onicaș și Deák Zoltán. Tehnoredactarea este asigurată de Marius Vlaicu, culegerea de către Lavinia Seiche, iar corectura de către Călin Pavăl. Ziarul se dezvoltă frumos, numărul de pagini crește la 16.

L-am rugat pe jurnalistul Olivian Vădan să ne împărtășească câteva gânduri, acum, la ceas aniversar. Îi mulțumim și pe această cale că a acceptat provocarea: ”Cei 20 de ani în care am făcut parte din colectivul redacțional al ”Magazin Sălăjean” au fost, fără doar și poate, plini de provocări. În tot acest timp, alături de colegii mei, am încercat și, de cele mai multe ori am reușit să fim vârful de lance în presa sălăjeană, reprezentanții opiniei publice în relația cu autoritățile. A fost și, în mod cert, ”Magazin Sălăjean” a rămas după plecarea mea un ziar echilibrat, obiectiv, bine ancorat în realitatea sălăjeană și, foarte important, a rămas un ziar ”cu coloana vertebrală”. Sunt foarte mândru de colegii mei, de profesionalismul care se reflectă zilnic în articolele pe care le scriu. Știu foarte bine, poate până în cel mai mic amănunt, că viața de jurnalist nu este una ușoară. Ea cere foarte multe sacrificii, dar dacă ești dispus să le faci, vei primi înapoi munți de satisfacții. Să supraviețuiești astăzi în presă și, în același timp, să reușești să faci performanță poate părea un deziderat utopic. ”Magazin Sălăjean” a spart această barieră, motiv pentru care am convingerea că va rămâne preferata sursă de informare a sălăjenilor. Rețelele de socializare, accesul mult mai rapid la aproape orice informație, face ca astăzi presa să aibă de suferit. Mă tem însă că nu doar presa este afectată de acest fenomen, ci și calitatea informației care ajunge la oameni. Nu cred că Google, Facebook, Twitter, Instagram etc. au uneltit împotriva presei, printr-o conspirație universală. Cred însă că, în România, s-a diluat prea mult interesul, ”cultura” cetățeanului pentru a accede la informația de calitate. În tot acest ocean de incertitudini, dacă unele ziare au avut din păcate soarta Titanicului, ”Magazin Sălăjean” a rămas mereu ”pe val”. Îi doresc din suflet să rămână acolo, să nu plece privirea spre rechinii care îi dau târcoale. Permiteți-mi ca astăzi, la ceas aniversar, să-mi îmbrățișez colegii (chiar dacă o fac virtual, în condiții de pandemie), să le urez putere de muncă, perseverență, răbdare, mult fler și, evident, ”toate pânzele sus”! ”

Magazin Sălăjean și suplimentele sale

În paginile ziarului se regăsesc din ce în ce mai multe știri culturale. Astfel, momente importante cum ar fi cele ale apariției unor noi publicații, sunt pe larg reflectate în paginile ziarului. În ediția din data de 5 mai 2003 apare articolul ce semnalează apariția primului număr al celei de a III-a serii a revistei ”Școala Noastră”, iar în ediția din 21 mai 2003 se scrie despre nou înființata revistă de cultură ”Origini. Caiete Silvane”. Doi ani mai târziu, la 11 februarie 2005, în prezența oficialităților județene și locale, este lansat primul număr al seriei noi al revistei ”Caiete Silvane”.

Magazin Sălăjean este, din punctul meu de vedere, publicația care a știut mereu să se reinventeze. Mereu a venit cu ceva nou. Așa s-a întâmplat în anul 2004 când apar primele suplimente ale ziarului.

Poate cel mai cunoscut supliment al ziarului este Tândală – săptămânal de dezinfecție, dezinsecție și deratizare socială. O revistă în care știrile sălăjene sunt preluate într-un stil pamfletar. Suplimentul apărea marțea și se distribuia gratuit împreună cu ziarul Magazin Sălăjean, fiind editat de S.C. TREIȘPE S.R.L., ”jupân peste vorbele lui Tândală fiind Marius Avram”.

Astfel, începând cu ediția nr. 39 (1680) din 26 februarie 2004, apare primul număr al publicației ARCA – supliment pentru hrana sufletului. În Prolog, Florin Horvath scrie: ”[…]Poate mult, sau poate nu, ca prin paginile ei, publicația să devină simbol asemeni literei (semicercul adăpostind în el punctul), să învețe a pluti pe apele învolburate ale cotidianului, conștientă că poate purta în centru-i PUNCTUL, germene al nemuririi și simbol al începutului Facerii.” Alături de Florin Horvath, în primul număr semnează Daniel Mureșan, Dina Horvath, Tia Sîrcă, Iakab Leopolvila, Adrian Chereji și Călin Hîrza, iar grafica este realizată de Szabó Vilmos.

Un alt supliment ce apărea odată cu ziarul, este ”Rogvaiv Politic” din care, pe parcursul anului 2004 au apărut 8 numere. 2004 a fost un an electoral, așa că politica a revenit în paginile ziarului, prin intermediul acestui supliment.

Antreprenorul este un buletin editat de SC Idas Group SRL în cadrul proiectului ”Servicii de asistență pentru demararea sau dezvoltarea unei afaceri” finanțat de banca mondială și Guvernul României prin AJOFM Sălaj. Așa cum am aflat de la directorul publicației, domnul Daniel Mureșan, era perioada în care ziarul se baza mai mult pe reclama privată decât pe cea de la instituțiile statului. Așa se poate explica distribuirea suplimentelor.

Tot începând cu anul 2004, în paginile ziarului apar excepționalele reportaje realizate de către Deák Zoltán, grupate sub genericul ”Descoperim Sălajul”. De altfel, seria de reportaje ce vor apărea în anii următori, vor face obiectul onor cărți întitulate ”Descoperim Sălajul”. Până în prezent, au fost publicate nu mai puțin de 10 volume, apărute între anii 2010-2019. Cu ocazia excursiilor de documentare, au fost realizate numeroase fotografii, unele dintre ele ajungând într-o expoziției inedită în Ungaria. Cei doi membri ai Asociației Turistice ”Descoperim Sălajul” – Deák Zoltán și Călin Pavăl, ambii membri ai redacției ziarului, expun la Institutul Cultural Român din Budapesta, la invitația fotoclubului din Szolnok. Se întâmpla în august 2005.

Interesant este și suplimentul de limbă maghiară Együtt, primul număr văzând lumina tiparului la 12 octombrie 2005. Din păcate, au apărut doar 4 numere ale acestui supliment.

2000 de ediții Magazin Sălăjean

Pe parcursul anilor 2004-2005, ziarul atinge noi borne: 1800 de apariții (marți 17 august 2004), respectiv 2000 de apariții (31 mai 2005). Ziarul câștigă tot mai mult în consistență, ajutat și de suplimentele amintite. Ediția ziarului din 22 decembrie 2006, atinge borna cu numărul 2400.

La începutul anului 2006, învățământul sălăjean este zguduit de scandalul ”Jeg”. Darius Groza, fost elev al Colegiului Național ”Silvania” Zalău, publică pe blogul său personal o serie de acuze la adresa fostei lui școli. Scandalul ia amploare, astfel încât sunt demarate anchete ale I.S.J. Sălaj care se finalizează cu demiterea directorului liceului. În paginile ziarului se regăsesc ample articole despre acest scandal (edițiile din 25, 27 și 31 ianuarie).

Tot în anul 2006 continuă să apară noi suplimente distribuite împreună cu ziarul Magazin Sălăjean. Astfel, în aprilie 2006 apare Piața Muncii editat de SC Focus Center SRL în cadrul proiectului ”Un loc de muncă – o nouă șansă” finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului Phare 2003 Coeziune Economică și Socială.

O încercare de a reuni materiale de presă și publicitate legate de timpul liber, duce la apariția suplimentului Weekend-Time – săptămânal gratuit editat de cotidianul Magazin Sălăjean. Pe parcursul anului 2006 au apărut 14 ediții ale acestuia.

Un suflu nou este adus de cooptarea în redacția Magazin Sălăjean, începând cu noiembrie 2006, a jurnalistului Daniel Săuca. În redacție sosesc, începând cu 2007 alți jurnaliști valoroși: Sebastian Olaru și Mihaela Moldovan.

Spre finalul anului 2006, redacția ia taurul de coarne și publică în serial ”Jurnalul pupifundiștilor de ieri și de azi”. Redactorul șef, Olivian Vădan scrie în deschiderea primului episod, cel din ediția din 2 octombrie 2006: ”Din ciclul ”La trecutu-ți mare, mare viitor” cotidianul nostru, va încerca, în câteva episoade, să ridice cortina de pe ochii cititorilor săi, vedere acoperită de cataracta pseudo democrației post decembriste.” Răsfoind arhiva ziarului ”Năzuința”, sunt reproduse fragmente din ”osanalele” pe care, diverse personalități sălăjene le-au adus partidului…

Magazin Sălăjean la aniversarea de 10 ani

Anul 2007 aduce mult dorita integrare a României în Uniunea Europeană. Pentru a pregăti istoricul moment, redacția publică pe parcursul anilor 2006-2007 Europagina – pagină realizată cu sprijinul Apel News (Program al Asociației Patronale a Editorilor Locali din România). Au apărut astfel 21 de numere, ultimul editat în data de 2 iulie 2007.

Euforia integrării României în Uniunea Europeană, răzbate și din paginile primelor numere ale anului 2007. ”Euroreveliunea i-a cuprins și pe miile de zălăuani, care, în noaptea dintre ani, au ieșit cu mic, cu mare, în fața casei de Cultură a Sindicatelor, pentru a sărbători atât noul an, cât și integrarea țării noastre în Uniunea Europeană. Evenimentul ”Aici Zalău, Europa” și-a deschis porțile printr-o paradă a drapelelor țărilor integrate în Uniunea Europeană. Ansamblul Columna – pereche, fată+băiat – a trecut prin fața Casei de Cultură a Sindicatelor purtând drapelul fiecărei țări și o făclie aprinsă. Oficialitățile județene și locale și-au făcut apariția în fruntea ansamblului, fiecare având în mână cele două steaguri ale Uniunii și al României” se arată în articolul de fond al ediției din 4 ianuarie 2007.

Politica revine în paginile ziarului, odată cu declanșarea referendumului pentru demiterea președintelui Băsescu. Partidele politice investesc masiv în publicitate, în speranța că îi vor convinge pe alegători să spună ”DA” sau ”NU” la referendum. Rezultatul este anunțat pe prima pagină a ediției din 21 mai 2007: ”Sălăjenii au votat masiv pentru Băsescu”

Ziarul Magazin Sălăjean continuă să găzduiască în paginile sale articole ce țin pasul cu evenimentele din comunitățile sălăjene. Iată câteva titluri ce țin prima pagină: ”Ceapa Periceiului – în Cartea Recordurilor” (10 aprilie 2007), ”Apocalipsa peste biserica din Badon”(2 aprilie 2007), ”Răscoală la Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian” (3 aprilie 2007), ”Ion Pițoiu-Dragomir – membru al Uniunii Scriitorilor” (7 iunie 2007), ”Pensionarii din nou în stradă” (20 iunie 2007), ”Sălajul sub imperiul secetei” (25 mai 2007), ”Drumurile Sălajului, făcute praf și pulbere de mașinile de mare tonaj” (18 iulie 2007), ”Legendele rock-ului mondial vin la Zalău” (27 iulie 2007), ”Liber la Kaufland” (23 august 2007), ”22 de elevi din Dioșod refuză școala” (27 septembrie 2007), ”Blocul E24 pus la pământ” (3 octombrie 2007), ”Un sălăjean susține că a spart Codul lui da Vinci” (10 octombrie 2007), ”Sălăjeanul Dacian Cioloș, noul ministru al agriculturii” (15 octombrie 2007), ”Sălajul, cuprins în planul de reorganizare teritorială al UDMR” (17 octombrie 2007).

Însă capul de afiș al evenimentelor anului 2007, este ținut de explozia blocului E24 din data de 14 septembrie 2007. Prima pagină a ediției din 17 septembrie 2007 titra: ”Șoc și groază la Zalău”. Ample pagini sunt dedicate tragediei care a îngrozit orașul. Și edițiile următoare ale ziarului conțin articole ample dedicate acestui nefericit eveniment, cazul fiind urmărit și în anii următori, până la ridicarea pe același loc a noului bloc.

Pe parcursul anului 2007, sunt atinse noi ”recorduri” privind numărul de apariții ale ziarului. Ediția cu numărul 2400 apare la data de 22 decembrie 2006 (16 pagini, 0,70 lei), în timp ce ediția cu numărul 2500 vede lumina tiparului vineri, 25 mai 2007 (16 pagini, 0,80 lei). Se schimbă și frontispiciul ziarului, titlul ”Magazin Sălăjean” apare scris cu negru pe fond alb.

Un alt record este marcat în articolul ”Magazin Sălăjean are peste un milion de cititori virtuali”. Se arată astfel că ”în mai puțin de 3 ani, site-ul ziarului Magazin Sălăjean (www.magazinsalajean.ro) a fost accesat de un număr record de vizitatori, care depășesc 1 milion de accesări. Fără doar și poate, acest lucru relevă adevărul potrivit căruia ”Magazin Sălăjean” se numără printre cele mai vizitate pagini web concepute în Sălaj. Cât despre concurență, la capitolul media, cu 1 milion de cititori virtuali, www.magazinsalajean.ro se detașează complet de celelalte site-uri existente în județul nostru.”

Mirel Matyas

(Material publicat pe http://mirel-matyas.blogspot.ro)