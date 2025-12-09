Persoanele care folosesc petarde riscă amenzi de până 7.500 de lei și chiar închisoare

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive a avut parte de modificări, intrate în vigoare începând cu data de 9 august 2025, prin Legea nr. 92/2025. Rolul acestora este cel de a stabili un set de reguli privind deținerea, vânzarea și folosirea articolelor pirotehnice, în scopul creșterii siguranței publice și a prevenirii evenimentelor nedorite.

Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1, precum artificii de brad, focuri și bețișoare bengale, pocnitori pentru petreceri ori scânteietoare, prezintă un risc scăzut și pot fi puse la dispoziție, pe piață, numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani. În ceea ce privește articolele pirotehnice din categoria P1 destinate vehiculelor, inclusiv airbag-urile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță, pot fi puse la dispoziția persoanelor fizice, doar integrate într-un vehicul sau într-o piesă detașabilă a unui vehicul.

Articolele pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 nu pot fi comercializate persoanelor fizice, în vederea uzului personal, întrucât prezintă un grad de pericol ridicat, prin prisma riscurilor de explozii puternice sau de răniri grave, dar și a cauzării unor incendii.

Aceste tipuri de materii explozive sunt destinate specialiștilor autorizați. În trecut, articolele pirotehnice din categoriile T1 și P1 puteau fi utilizate de către persoanele fizice, care aveau vârsta de 18 ani, iar cele din categoriile F2, F3, F4, T2 și P2 erau destinate folosirii exclusive de către pirotehnicieni.

Cât despre vânzarea și utilizarea articolelor pirotehnice, doar persoanele juridice autorizate pot deține și vinde astfel de produse, în limitele categoriei pentru care au eliberată autorizația, de către inspectoratul teritorial de muncă sau inspectoratul județean de poliție. Cât despre persoanele fizice pot deține și folosi, pe toată perioada anului, doar articole pirotehnice din categoria F1, neavând însă drept de fabricare, import sau comercializare a acestora.

Unde este interzisă folosirea articolelor pirotehnice?

Autoritățile sălăjene atrag atenția asupra restricțiilor privind folosirea articolelor pirotehnice, astfel că se interzice folosirea acestora în mai multe situații:

între orele 24 și 06, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;

la o distanță mai mică de 50 m. de construcțiile de locuințe cu până la patru niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste patru niveluri;

la o distanță mai mică de 500 m. de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor sau de instalațiile de gaze;

la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane;

la o distanță mai mică de 500 m. de păduri.

Sancțiuni penale și contravenții

Legea prevede și sancțiuni penale sau contravenționale a utilizării fără drept a articolelor pirotehnice. Din punct de vedere penal, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani;

comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1;

prepararea sau depozitarea articolelor pirotehnice din categoria F1 fără autorizația prevăzută de art. 8 sau 9;

depășirea cantității maxime de depozitare a depozitelor autorizate de articole pirotehnice cu mai mult de 25%.

De asemenea, sunt infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la un an la cinci ani prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 fără drept.

„Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase vor desfășura, în permanență, acțiuni de control, prevenire și combatere, iar în cazul constatării nerespectării prevederilor legale, persoanele fizice sau juridice în cauză vor răspunde penal sau contravențional”, transmit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.