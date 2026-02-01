În data de 30 ianuarie, un echipaj de jandarmerie a depistat un bărbat, în zona Scala din municipiul Zalău, care vindea parfumuri purtând însemnele unor mărci cunoscute, existând suspiciuni cu privire la autenticitatea acestora. În urma legitimării și a controlului efectuat, au fost identificate mai multe produse susceptibile de a fi contrafăcute. Bunurile au fost ridicate în vederea confiscării, iar persoana în cauză, un bărbat în vârstă de 38 de ani, cu domiciliul în municipiul Ploiești, a fost condusă la sediul Poliției Municipiului Zalău, pentru întocmirea documentelor procedurale, conform Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.
M. S.
One Thought to “La Scala se vindeau parfumuri contrafăcute”
