La plimbare cu mașina, beat și fără permis

Polițiștii din Jibou continuă cercetările într-un dosar penal privind infracțiunile de conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducere fără pemis. La finalul săptămânii trecute, poliţiştii jibouani au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Tudor Vladimirescu din localitate se află două autoturisme avariate, fără a fi vreo persoană la fața locului. La scurt timp, aceştia au identificat conducătorul auto fiind vorba despre un bărbat din județul Maramureș, iar din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere. În plus, la testarea cu alcooltestul s-a evidențiat o valoare pozitivă, acesta având o alcoolemie de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii continuă cercetările pentru infracțiunile de conducere a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere și conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice.

Foto cu caracter informativ