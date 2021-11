La 38 de ani, rupt de beat la volan

Un bărbat de 38 de ani s-a ales cu dosar penal din partea poliţiştilor după ce a fost depistat în trafic sub influenţa băuturilor alcoolice. Acesta a fost identificat de poliţiştii Secției 3 Poliție Rurală Jibou, la finalul săptămânii trecute, în noaptea de 20 spre 21 noiembrie, circulând prin localitatea Brâglez. La testarea cu alcooltestul s-a evidențiat o valoare pozitivă – 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Nu vă urcaţi la volan dacă aţi consumat băuturi alcoolice!

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj precizează că de cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele. Astfel, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă, pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. “Recomandăm în continuare tuturor participanţilor la trafic să respecte normele de circulaţie rutieră, indiferent de calitatea avută: conducător auto, pieton, biciclist etc. Comportamentul dumneavoastră are urmări directe şi asupra celorlalţi participanţi la trafic!”, au transmis reprezentanţii IPJ Sălaj.

foto cu caracter informativ