La 21 de ani, beat și fără permis a avariat mașina poliției

Un tânăr în vârstă de 21 de ani din localitatea Buciumi a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Motivul? A furat o mașină pe care a condus-o sub influența alcoolului, fără a avea permis de conducere și a provocat un accident. După cum au explicat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sălaj luni – 13 martie, în jurul orei 2, tânărul în timp ce conducea un autoturism pe strada Voievod Gelu din Zalău, nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor, ci și-a continuat drumul. Polițiștii au încercat blocarea în trafic a mașinii, iar acesta din urmă a acorșat autospeciala de poliție. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest și s-a constatat că acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat și i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că acesta a furat autoturismul din municipiul Zalău, care a fost lăsat neasigurat și cu cheia la îndemână.

„În cauză a fost întocmit dosar penal, iar în urma administrării probatoriului, polițiștii Serviciului Rutier l-au reținut pe tânărul de 21 de ani, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sălaj”, au declarat polițiștii. Oamenii legii continuă cercetările în cauză sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, sub aspectul de comitere a infracțiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, urmând să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău, pentru dispunerea de măsuri legale.

foto cu caracter informativ