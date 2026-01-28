Jandarmii sălăjeni, alături de peste o sută de liceeni în două zile de educație preventivă

Peste o sută de elevi ai mai multor licee sălăjene au avut parte de o serie de activități preventiv-educative, alături de jandarmii sălăjeni. Timp de două zile, în zilele de 27 și 28 ianuarie, acțiunile au fost desfășurate la Colegiul Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian”, dar și la Liceele Tehnologice „Ioan Ossian” din orașul Șimleu Silvaniei și „Mihai Viteazul” din municipiul Zalău.

În cadrul întâlnirilor, autoritățile au abordat teme de interes în rândul tinerilor, precum prevenirea victimizării, violența fizică, verbală și emoțională, noțiuni privind contravenția și infracțiunea, aspecte referitoare la răspunderea disciplinară, contravențională și penală a minorilor, dar și cultivarea spiritului de fair-play, atât în sport, cât și în viața de zi cu zi.

Activitățile s-au desfășurat într-un cadru interactiv, iar liceenii au fost încurajați să participe activ și să adreseze întrebări. Scopul principal al acestor acțiuni l-a reprezentat creșterea gradului de informare și responsabilizare a acestora.

În total, 126 de elevi au beneficiat de aceste activități educative.

„Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, contribuind la formarea unui comportament responsabil și la prevenirea faptelor antisociale în rândul elevilor”, după cum transmite Jandarmeria Sălaj.